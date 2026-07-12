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Почти половина населения Тбилиси живет в трех районах – данные переписи
Почти половина населения Тбилиси живет в трех районах – данные переписи
Sputnik Грузия
Всего, по данным переписи, в грузинской столице проживает 1,3 миллиона жителей 12.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Из 1,3 миллиона жителей Тбилиси 47,6% живет в трех районах столицы из десяти, говорится в данных Всеобщей переписи населения Грузии. Всего, по данным переписи, в грузинской столице проживает 1,3 миллиона жителей, из которых 45,1 тысячи живут в поселениях частного сектора в пригородах города, а остальные – в самой столице. Население трех районов столицы (Самгори, Глдани и Сабуртало) составляет 634,2 тысячи человек. При этом самым густозаселенным районом является Самгори (219,3 тысячи жителей), далее следуют Глдани (209,5 тысячи) и Сабуртало (205,4 тысячи). В центральных районах (Чугурети и Мтацминда) проживают всего 117,4 тысячи человек. В считающемся самым престижным районом столицы, Ваке , проживают 141,5 тысячи человек. По сравнению с данными Всеобщей переписи населения 2014 года, население Тбилиси увеличилось на 20,1%. При этом самый большой рост за 10 лет продемонстрировал район Сабуртало, население которого выросло на 48,3%. В остальных районах рост составил от 10 до 25%. Согласно данным переписи, основная часть жителей Тбилиси живет в изолированных квартирах. При этом на 1,3 миллиона жителей столицы приходится 406,7 тысячи жилых домов и квартир. В частном секторе живет лишь 200 тысяч жителей столицы. Основная часть жителей живет в двух- и трехкомнатных квартирах с жилой площадью 55,6 кв. м. При этом в одной квартире, как правило, проживают три и более человек. Самостоятельно живут в столице лишь 69 тысяч человек. Перепись населения и сельского хозяйства проводилась в Грузии в ноябре-декабре 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
Почти половина населения Тбилиси живет в трех районах – данные переписи
Всего, по данным переписи, в грузинской столице проживает 1,3 миллиона жителей
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Из 1,3 миллиона жителей Тбилиси 47,6% живет в трех районах столицы из десяти, говорится в данных Всеобщей переписи населения Грузии.
Всего, по данным переписи, в грузинской столице проживает 1,3 миллиона жителей, из которых 45,1 тысячи живут в поселениях частного сектора в пригородах города, а остальные – в самой столице.
Население трех районов столицы (Самгори, Глдани и Сабуртало) составляет 634,2 тысячи человек. При этом самым густозаселенным районом является Самгори (219,3 тысячи жителей), далее следуют Глдани (209,5 тысячи) и Сабуртало (205,4 тысячи).
В центральных районах (Чугурети и Мтацминда) проживают всего 117,4 тысячи человек. В считающемся самым престижным районом столицы, Ваке , проживают 141,5 тысячи человек.
По сравнению с данными Всеобщей переписи населения 2014 года, население Тбилиси увеличилось на 20,1%. При этом самый большой рост за 10 лет продемонстрировал район Сабуртало, население которого выросло на 48,3%. В остальных районах рост составил от 10 до 25%.
Согласно данным переписи, основная часть жителей Тбилиси живет в изолированных квартирах. При этом на 1,3 миллиона жителей столицы приходится 406,7 тысячи жилых домов и квартир. В частном секторе живет лишь 200 тысяч жителей столицы.
Основная часть жителей живет в двух- и трехкомнатных квартирах с жилой площадью 55,6 кв. м. При этом в одной квартире, как правило, проживают три и более человек. Самостоятельно живут в столице лишь 69 тысяч человек.
Перепись населения и сельского хозяйства проводилась в Грузии в ноябре-декабре 2024 года.