https://sputnik-georgia.ru/20260712/pochti-polovina-naseleniya-tbilisi-zhivet-v-trekh-rayonakh--dannye-perepisi-299517975.html

Почти половина населения Тбилиси живет в трех районах – данные переписи

Почти половина населения Тбилиси живет в трех районах – данные переписи

Sputnik Грузия

Всего, по данным переписи, в грузинской столице проживает 1,3 миллиона жителей 12.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-12T11:12+0400

2026-07-12T11:12+0400

2026-07-12T11:12+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24088/53/240885397_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_5c2ecbea69031e786f9651774cd4f436.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Из 1,3 миллиона жителей Тбилиси 47,6% живет в трех районах столицы из десяти, говорится в данных Всеобщей переписи населения Грузии. Всего, по данным переписи, в грузинской столице проживает 1,3 миллиона жителей, из которых 45,1 тысячи живут в поселениях частного сектора в пригородах города, а остальные – в самой столице. Население трех районов столицы (Самгори, Глдани и Сабуртало) составляет 634,2 тысячи человек. При этом самым густозаселенным районом является Самгори (219,3 тысячи жителей), далее следуют Глдани (209,5 тысячи) и Сабуртало (205,4 тысячи). В центральных районах (Чугурети и Мтацминда) проживают всего 117,4 тысячи человек. В считающемся самым престижным районом столицы, Ваке , проживают 141,5 тысячи человек. По сравнению с данными Всеобщей переписи населения 2014 года, население Тбилиси увеличилось на 20,1%. При этом самый большой рост за 10 лет продемонстрировал район Сабуртало, население которого выросло на 48,3%. В остальных районах рост составил от 10 до 25%. Согласно данным переписи, основная часть жителей Тбилиси живет в изолированных квартирах. При этом на 1,3 миллиона жителей столицы приходится 406,7 тысячи жилых домов и квартир. В частном секторе живет лишь 200 тысяч жителей столицы. Основная часть жителей живет в двух- и трехкомнатных квартирах с жилой площадью 55,6 кв. м. При этом в одной квартире, как правило, проживают три и более человек. Самостоятельно живут в столице лишь 69 тысяч человек. Перепись населения и сельского хозяйства проводилась в Грузии в ноябре-декабре 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси