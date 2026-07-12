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Российские войска нанесла удары по портовым складам с оружием в Одесской области

Российские войска нанесла удары по портовым складам с оружием в Одесской области

Sputnik Грузия

ВС РФ продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины 12.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-12T16:42+0400

2026-07-12T16:42+0400

2026-07-12T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые использовались для хранения вооружения и топлива для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Удары были нанесены с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, а также ударных беспилотников.Кроме того, сообщается об уничтожении газораспределительной станции в Краматорске в Донецкой Народной Республике. Объект использовался в интересах ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве России.При нанесении удара был применен расчет БПЛА "Герань"."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК (Украины – Sputnik)", – говорится в сообщении министерства.Там также уточнили, что успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.Ранее в МО РФ сообщили, что в течение минувшей ночи противник предпринял порядка 350 попыток атаковать беспилотниками мирные регионы Российской Федерации. Украинские дроны были перехвачены и уничтожены над 15 российскими регионами, а также над Крымом и двумя акваториями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, одесская область, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины