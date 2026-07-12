https://sputnik-georgia.ru/20260712/rossiyskie-voyska-nanesla-udary-po-portovym-skladam-s-oruzhiem-v-odesskoy-oblasti-299606099.html
Российские войска нанесла удары по портовым складам с оружием в Одесской области
Российские войска нанесла удары по портовым складам с оружием в Одесской области
Sputnik Грузия
ВС РФ продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины 12.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-12T16:42+0400
2026-07-12T16:42+0400
2026-07-12T16:42+0400
россия
в мире
одесская область
украина
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/01/280663978_82:276:1009:797_1920x0_80_0_0_3784c834c17750b31335b1f36d94e5ef.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые использовались для хранения вооружения и топлива для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Удары были нанесены с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, а также ударных беспилотников.Кроме того, сообщается об уничтожении газораспределительной станции в Краматорске в Донецкой Народной Республике. Объект использовался в интересах ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве России.При нанесении удара был применен расчет БПЛА "Герань"."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК (Украины – Sputnik)", – говорится в сообщении министерства.Там также уточнили, что успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.Ранее в МО РФ сообщили, что в течение минувшей ночи противник предпринял порядка 350 попыток атаковать беспилотниками мирные регионы Российской Федерации. Украинские дроны были перехвачены и уничтожены над 15 российскими регионами, а также над Крымом и двумя акваториями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
одесская область
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/01/280663978_104:237:855:800_1920x0_80_0_0_4fb9c02be95d704efabf06095afb280c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, одесская область, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, одесская область, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Российские войска нанесла удары по портовым складам с оружием в Одесской области
ВС РФ продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые использовались для хранения вооружения и топлива для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Удары были нанесены с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, а также ударных беспилотников.
"В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины", – следует из оперативной сводки.
Кроме того, сообщается об уничтожении газораспределительной станции в Краматорске в Донецкой Народной Республике. Объект использовался в интересах ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве России.
При нанесении удара был применен расчет БПЛА "Герань".
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК (Украины – Sputnik)", – говорится в сообщении министерства.
Там также уточнили, что успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.
Ранее в МО РФ сообщили, что в течение минувшей ночи противник предпринял порядка 350 попыток атаковать беспилотниками мирные регионы Российской Федерации. Украинские дроны были перехвачены и уничтожены над 15 российскими регионами, а также над Крымом и двумя акваториями.