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Средневековую крепость Чаквинджи в Западной Грузии будет восстановлена
Средневековую крепость Чаквинджи в Западной Грузии будет восстановлена
Sputnik Грузия
Статус памятника национального значения крепость Чаквинджи получила в 2017 году 12.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-12T18:56+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Крепость Чаквинджи в Зугдидском районе (регион Самегрело - Земо Сванети) восстановят – Национальное агентство по охране культурного наследия приступило к подготовке проектной документации для масштабной реставрации памятника, сообщили в агентстве. Статус памятника национального значения крепость Чаквинджи получила в 2017 году. Комплекс, расположенный в Зугдидском муниципалитете, датируется V–XVII веками и считается одним из ярких образцов грузинской оборонительной архитектуры. Его история тесно связана со средневековым Самегрело (Одиши). Археологи выявили на территории крепости строительные слои раннего, развитого и позднего Средневековья. Сооружения сохранили характерные для своих эпох архитектурные и конструктивные особенности, представляющие значительную историческую ценность. В проекте восстановления крепости также участвует администрация Зугдидского муниципалитета. Она займется благоустройством прилегающей территории и развитием дорожной инфраструктуры вокруг крепости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, самегрело, западная грузия, национальное агентство охраны культурного наследия
грузия, культура, новости, самегрело, западная грузия, национальное агентство охраны культурного наследия
Средневековую крепость Чаквинджи в Западной Грузии будет восстановлена
Статус памятника национального значения крепость Чаквинджи получила в 2017 году
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Крепость Чаквинджи в Зугдидском районе (регион Самегрело - Земо Сванети) восстановят – Национальное агентство по охране культурного наследия приступило к подготовке проектной документации для масштабной реставрации памятника, сообщили в агентстве.
Статус памятника национального значения крепость Чаквинджи получила в 2017 году. Комплекс, расположенный в Зугдидском муниципалитете, датируется V–XVII веками и считается одним из ярких образцов грузинской оборонительной архитектуры. Его история тесно связана со средневековым Самегрело (Одиши).
Археологи выявили на территории крепости строительные слои раннего, развитого и позднего Средневековья. Сооружения сохранили характерные для своих эпох архитектурные и конструктивные особенности, представляющие значительную историческую ценность.
В проекте восстановления крепости также участвует администрация Зугдидского муниципалитета. Она займется благоустройством прилегающей территории и развитием дорожной инфраструктуры вокруг крепости.