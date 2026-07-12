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Телави восстанавливается после стихии: начаты работы по расчистке города

Телави восстанавливается после стихии: начаты работы по расчистке города

Sputnik Грузия

По всему Телави повреждены система газоснабжения и линии электропередачи 12.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-12T14:28+0400

2026-07-12T14:28+0400

2026-07-12T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Муниципальные службы Телави (регион Кахети) ведут работы по ликвидации последствий стихии, вызванной обильными осадками, сообщили в мэрии. На улице Кавкасиони, где из-за разлива реки Телависхеви возникла наиболее сложная ситуация, задействована тяжелая техника. В настоящее время уровень воды в реке значительно снизился. Рабочие очищают дорожное покрытие от камней, гравия и нанесенного потоком мусора. Из-за последствий стихии движение транспорта в нескольких центральных районах города пока остается ограниченным. Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются. По всему Телави повреждены система газоснабжения и линии электропередачи, из-за чего тысячи абонентов остаются без природного газа и электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

телави

кахети

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