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Телави восстанавливается после стихии: начаты работы по расчистке города
Телави восстанавливается после стихии: начаты работы по расчистке города
Sputnik Грузия
По всему Телави повреждены система газоснабжения и линии электропередачи 12.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-12T14:28+0400
2026-07-12T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Муниципальные службы Телави (регион Кахети) ведут работы по ликвидации последствий стихии, вызванной обильными осадками, сообщили в мэрии. На улице Кавкасиони, где из-за разлива реки Телависхеви возникла наиболее сложная ситуация, задействована тяжелая техника. В настоящее время уровень воды в реке значительно снизился. Рабочие очищают дорожное покрытие от камней, гравия и нанесенного потоком мусора. Из-за последствий стихии движение транспорта в нескольких центральных районах города пока остается ограниченным. Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются. По всему Телави повреждены система газоснабжения и линии электропередачи, из-за чего тысячи абонентов остаются без природного газа и электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, телави, кахети, непогода в грузии
новости, грузия, происшествия, телави, кахети, непогода в грузии
Телави восстанавливается после стихии: начаты работы по расчистке города
По всему Телави повреждены система газоснабжения и линии электропередачи
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Муниципальные службы Телави (регион Кахети) ведут работы по ликвидации последствий стихии, вызванной обильными осадками, сообщили в мэрии.
На улице Кавкасиони, где из-за разлива реки Телависхеви возникла наиболее сложная ситуация, задействована тяжелая техника.
В настоящее время уровень воды в реке значительно снизился. Рабочие очищают дорожное покрытие от камней, гравия и нанесенного потоком мусора.
Из-за последствий стихии движение транспорта в нескольких центральных районах города пока остается ограниченным. Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются.
По всему Телави повреждены система газоснабжения и линии электропередачи, из-за чего тысячи абонентов остаются без природного газа и электроэнергии.