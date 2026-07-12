https://sputnik-georgia.ru/20260712/ukraina-styanula-k-kievu-pochti-vse-imeyuschiesya-zapadnoe-pvo-299603399.html
Украина стянула к Киеву почти все имеющиеся западные ПВО
Украина стянула к Киеву почти все имеющиеся западные ПВО
Sputnik Грузия
Российское высокоточное оружие успешно преодолевает западные средства ПРО, констатировали в Минобороны РФ 12.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-12T12:15+0400
2026-07-12T12:15+0400
2026-07-12T12:31+0400
в мире
политика
россия
украина
киев
владимир зеленский
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23187/86/231878697_0:396:2235:1653_1920x0_80_0_0_27b2abfc75de56f459dbf12bad462b55.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Владимир Зеленский стянул в Киев почти все имеющиеся в наличии средства противоракетной обороны, поставленные странами Запада, об этом сообщило Министерство обороны РФ.Зеленский сегодня пожаловался на то, что противоракетная оборона на Украине не справляется с российскими ракетами, в том числе это касается комплекса "Искандер".Ведомство уточняет, что анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия против объектов военной инфраструктуры на Украине подтверждает его высокую эффективность и способность преодолевать средства ПРО, поставляемые Западом.В Минобороны отметили, что ВС РФ эффективно наносят удары по украинским портам, а также по судам, которые доставляют киевскому режиму вооружения и военную технику.Сегодня Минобороны РФ сообщило о том, что за минувшие сутки российские военные нанесли удары в том числе по портовой инфраструктуре в Одесской области. В частности, были поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23187/86/231878697_0:187:2235:1863_1920x0_80_0_0_dc278778c90422ad454ea285c26755fc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, россия, украина, киев, владимир зеленский, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, россия, украина, киев, владимир зеленский, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Украина стянула к Киеву почти все имеющиеся западные ПВО
12:15 12.07.2026 (обновлено: 12:31 12.07.2026)
Российское высокоточное оружие успешно преодолевает западные средства ПРО, констатировали в Минобороны РФ
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Владимир Зеленский стянул в Киев почти все имеющиеся в наличии средства противоракетной обороны, поставленные странами Запада, об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Зеленский сегодня пожаловался на то, что противоракетная оборона на Украине не справляется с российскими ракетами, в том числе это касается комплекса "Искандер".
Ведомство уточняет, что анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия против объектов военной инфраструктуры на Украине подтверждает его высокую эффективность и способность преодолевать средства ПРО, поставляемые Западом.
"При этом речь идет об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны", – говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что ВС РФ эффективно наносят удары по украинским портам, а также по судам, которые доставляют киевскому режиму вооружения и военную технику.
Сегодня Минобороны РФ сообщило о том, что за минувшие сутки российские военные нанесли удары в том числе по портовой инфраструктуре в Одесской области. В частности, были поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил".