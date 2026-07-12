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Украина стянула к Киеву почти все имеющиеся западные ПВО

Украина стянула к Киеву почти все имеющиеся западные ПВО

Sputnik Грузия

Российское высокоточное оружие успешно преодолевает западные средства ПРО, констатировали в Минобороны РФ 12.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-12T12:15+0400

2026-07-12T12:15+0400

2026-07-12T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Владимир Зеленский стянул в Киев почти все имеющиеся в наличии средства противоракетной обороны, поставленные странами Запада, об этом сообщило Министерство обороны РФ.Зеленский сегодня пожаловался на то, что противоракетная оборона на Украине не справляется с российскими ракетами, в том числе это касается комплекса "Искандер".Ведомство уточняет, что анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия против объектов военной инфраструктуры на Украине подтверждает его высокую эффективность и способность преодолевать средства ПРО, поставляемые Западом.В Минобороны отметили, что ВС РФ эффективно наносят удары по украинским портам, а также по судам, которые доставляют киевскому режиму вооружения и военную технику.Сегодня Минобороны РФ сообщило о том, что за минувшие сутки российские военные нанесли удары в том числе по портовой инфраструктуре в Одесской области. В частности, были поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, россия, украина, киев, владимир зеленский, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины