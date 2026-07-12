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Умер один из главных "ястребов" США – сенатор Линдси Грэм*

Умер один из главных "ястребов" США – сенатор Линдси Грэм*

Sputnik Грузия

Сенатор известен своей антироссийской позицией, который яро поддерживал санкции против РФ 12.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-12T13:21+0400

2026-07-12T13:21+0400

2026-07-12T13:21+0400

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антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Сенатор США Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) скончался после непродолжительной болезни, сообщает офис сенатора. Грэм известен своей антироссийской позицией. Он также яро поддерживал санкции против РФ.Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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