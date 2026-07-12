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Воровство, грабежи, насилие: статистика подростковой преступности в Грузии за пять месяцев

Воровство, грабежи, насилие: статистика подростковой преступности в Грузии за пять месяцев

Sputnik Грузия

Национальная служба статистики Грузии подвела итоги по подростковой преступности с начала года – Sputnik рассказывает, за что чаще всего задерживают... 12.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-12T09:01+0400

2026-07-12T09:01+0400

2026-07-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. В Грузии в январе-мае 2026 года за совершение различных преступлений были задержаны 336 человек в возрасте от 14 до 17 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики.Из них 40% были арестованы в Тбилиси. На втором месте по числу подростков, совершивших преступления, – Аджария, на третьем – регион Имерети.Основная часть задержанных подростков обвиняется в кражах, на втором месте – грабеж, на третьем – организация группового насилия и участие в нем. Кроме того, среди совершенных подростками преступлений – угрозы, нанесение вреда здоровью и наркопреступления.Между тем с 1 января по 1 июня 2026 года пострадавшими от различных преступлений признаны 408 подростков в возрасте до 18 лет. Основная часть из них – жертвы семейного насилия и избиений.В Грузии действует закон о защите несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем.А вот соучастие или вовлечение подростков в совершение преступления другими лицами стало новым отягчающим обстоятельством для совершеннолетних преступников в Грузии и влечет за собой увеличение сроков наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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подростки, грузия, новости, происшествия, имерети, тбилиси, преступность в грузии