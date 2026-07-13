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Борьба с наркопреступлениями в Грузии – изъята крупная партия
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – изъята крупная партия
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 13.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-13T16:56+0400
2026-07-13T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси одного человека по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД.В ходе обыска дома и проверки мест, указанных задержанным, правоохранители изъяли особо крупные партии различных наркотических веществ, подготовленные к сбыту.Среди изъятого – кокаин, альфа-PVP, а также около 50 граммов мефедрона, расфасованного в 48 свертков.Кроме того, полицейские изъяли предметы, предназначенные для фасовки наркотических средств.Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.С января по май 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – изъята крупная партия
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси одного человека по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе обыска дома и проверки мест, указанных задержанным, правоохранители изъяли особо крупные партии различных наркотических веществ, подготовленные к сбыту.
Среди изъятого – кокаин, альфа-PVP, а также около 50 граммов мефедрона, расфасованного в 48 свертков.
Кроме того, полицейские изъяли предметы, предназначенные для фасовки наркотических средств.
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
С января по май 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам.