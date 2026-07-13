https://sputnik-georgia.ru/20260713/ekologi-kachestvo-vody-v-chernom-more-na-vsem-poberezhe-gruzii-sootvetstvuet-norme-299612306.html

Экологи: качество воды в Черном море на всем побережье Грузии соответствует норме

Экологи: качество воды в Черном море на всем побережье Грузии соответствует норме

Sputnik Грузия

Пробы морской воды регулярно берут сразу в нескольких точках побережья 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T15:55+0400

2026-07-13T15:55+0400

2026-07-13T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Качество воды в Черном море вдоль всего побережья Грузии, согласно данным лабораторных исследований, соответствует установленным нормам, говорится в информации Национального агентства окружающей среды.Агентство ежегодно совершенствует систему мониторинга морской воды. Ежемесячно образцы берутся в 12 различных точках.В ходе исследований определяется концентрация гидробиологических и химических показателей, в том числе содержание 13 тяжелых металлов, общих нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов, а также других физико-химических параметров.Агентство также осуществляет мониторинг прибрежной зоны и континентального шельфа Черного моря, включая ежемесячный микробиологический мониторинг на 10 станциях на участке Сарпи–Анаклия, а также сезонный гидробиологический мониторинг более чем на 20 станциях в акватории Сарпи–Анаклия.Пробы, взятые из Черного моря, направляются на анализ в аккредитованную лабораторию Национального агентства окружающей среды для исследования атмосферного воздуха, воды и почвы, которая оснащена высокоточными приборами и полностью соответствует современным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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