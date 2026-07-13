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Исторический рекорд – глава Минэкономики Грузии о работе 85 авиакомпаний
Исторический рекорд – глава Минэкономики Грузии о работе 85 авиакомпаний
Sputnik Грузия
В 2025 году аэропорты Грузии обслужили рекордные 8,5 миллиона пассажиров, что на 14% больше, чем годом ранее 13.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-13T22:38+0400
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тбилисский международный аэропорт
tav georgia
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Рекордное количество авиаперевозчиков – 85 авиакомпаний – работают сегодня на авиационном рынке Грузии и выполняют рейсы по 125 направлениям, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, выступая на мероприятии по запуску проекта расширения Тбилисского международного аэропорта. Правительство Грузии 13 июля объявило о запуске одного из крупнейших проектов расширения и развития Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, в который инвестор вложит более 150 миллионов долларов. По ее словам, в 2026 году, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в регионе, авиационная и туристическая отрасли столкнулись с рядом серьезных вызовов. Однако именно в такой обстановке особенно важно, что Грузия сохраняет высокие темпы роста и доверие международных партнеров. Как отметила министр, об этом свидетельствуют и последние статистические данные.Квривишвили сообщила, что только в июне аэропорты Грузии обслужили почти 788 тысяч пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. При этом пассажиропоток Международного аэропорта Батуми в прошлом месяце увеличился на 3%. Как отметила министр, Тбилисский международный аэропорт – это не просто объект транспортной инфраструктуры, а один из ключевых опор экономического роста Грузии, развития туризма, привлечения инвестиций, расширения торговли и международного сообщения страны. "Именно поэтому его развитие является для государства задачей стратегического значения. Мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с одной из ведущих мировых авиационных групп – Groupe ADP, в состав которой входит TAV Airports, сегодня переходит на новый этап развития", – сказала министр. Кроме того, как заявила Квривишвили, развитие транспортно-логистического сектора является одним из важнейших приоритетов государства, а авиационная отрасль играет ключевую роль в обеспечении экономического роста, укреплении международной связанности и развитии транзитного потенциала страны. "Авиация напрямую способствует развитию туризма, привлечению инвестиций, расширению торговли, укреплению бизнеса и созданию новых рабочих мест. Именно поэтому в последние годы государство приложило значительные усилия для расширения авиационного рынка Грузии", – подчеркнула министр. По словам Квривишвили, за последние пять лет на авиационный рынок Грузии вышли 43 новые авиакомпании. Инвестиционный проект расширения аэропорта Тбилиси предусматривает расширение терминала и аэродромной инфраструктуры, модернизацию современных технологических и операционных систем, а также дальнейшее повышение качества обслуживания пассажиров в соответствии с международными стандартами. Проект будет реализован в 2026–2028 годах, после чего годовая пропускная способность аэропорта достигнет 10 миллионов пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, туризм, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, авиасообщение в грузии
грузия, экономика, новости, туризм, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, авиасообщение в грузии
Исторический рекорд – глава Минэкономики Грузии о работе 85 авиакомпаний
В 2025 году аэропорты Грузии обслужили рекордные 8,5 миллиона пассажиров, что на 14% больше, чем годом ранее
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Рекордное количество авиаперевозчиков – 85 авиакомпаний – работают сегодня на авиационном рынке Грузии и выполняют рейсы по 125 направлениям, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, выступая на мероприятии по запуску проекта расширения Тбилисского международного аэропорта.
Правительство Грузии 13 июля объявило о запуске одного из крупнейших проектов расширения и развития Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, в который инвестор вложит более 150 миллионов долларов.
"Сегодня на авиационном рынке Грузии действует рекордное количество авиаперевозчиков – 85 авиакомпаний, выполняющих рейсы по 125 направлениям. Это расширяет транспортную доступность, усиливает конкуренцию и способствует устойчивому и диверсифицированному развитию туристического сектора нашей страны", – заявила Квривишвили.
По ее словам, в 2026 году, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в регионе, авиационная и туристическая отрасли столкнулись с рядом серьезных вызовов. Однако именно в такой обстановке особенно важно, что Грузия сохраняет высокие темпы роста и доверие международных партнеров. Как отметила министр, об этом свидетельствуют и последние статистические данные.
Квривишвили сообщила, что только в июне аэропорты Грузии обслужили почти 788 тысяч пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. При этом пассажиропоток Международного аэропорта Батуми в прошлом месяце увеличился на 3%.
"В 2025 году аэропорты Грузии обслужили рекордные 8,5 миллиона пассажиров, что на 14% больше, чем годом ранее. Рекордного уровня достигло и количество рейсов – было выполнено почти 38 тысяч полетов, что на 16% превышает показатель 2024 года. Особенно примечателен рост объемов авиагрузоперевозок, который составил 49%", – отметила Квривишвили.
Как отметила министр, Тбилисский международный аэропорт – это не просто объект транспортной инфраструктуры, а один из ключевых опор экономического роста Грузии, развития туризма, привлечения инвестиций, расширения торговли и международного сообщения страны.
"Именно поэтому его развитие является для государства задачей стратегического значения. Мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с одной из ведущих мировых авиационных групп – Groupe ADP, в состав которой входит TAV Airports, сегодня переходит на новый этап развития", – сказала министр.
Кроме того, как заявила Квривишвили, развитие транспортно-логистического сектора является одним из важнейших приоритетов государства, а авиационная отрасль играет ключевую роль в обеспечении экономического роста, укреплении международной связанности и развитии транзитного потенциала страны.
"Авиация напрямую способствует развитию туризма, привлечению инвестиций, расширению торговли, укреплению бизнеса и созданию новых рабочих мест. Именно поэтому в последние годы государство приложило значительные усилия для расширения авиационного рынка Грузии", – подчеркнула министр.
По словам Квривишвили, за последние пять лет на авиационный рынок Грузии вышли 43 новые авиакомпании.
"В этом году впервые в истории столицы Грузии и Дании были соединены прямым авиасообщением, а на грузинский рынок вышла авиакомпания Norwegian Air Shuttle. Уже через два дня в Грузии начнет выполнять рейсы третья по величине китайская авиакомпания China Eastern Airlines, которая будет осуществлять три прямых рейса в неделю между Тбилиси и Шанхаем", – сказала она.
Инвестиционный проект расширения аэропорта Тбилиси предусматривает расширение терминала и аэродромной инфраструктуры, модернизацию современных технологических и операционных систем, а также дальнейшее повышение качества обслуживания пассажиров в соответствии с международными стандартами.
Проект будет реализован в 2026–2028 годах, после чего годовая пропускная способность аэропорта достигнет 10 миллионов пассажиров.