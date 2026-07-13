https://sputnik-georgia.ru/20260713/istoricheskiy-rekord--glava-minekonomiki-gruzii-o-rabote-85-aviakompaniy-299622265.html

Исторический рекорд – глава Минэкономики Грузии о работе 85 авиакомпаний

Исторический рекорд – глава Минэкономики Грузии о работе 85 авиакомпаний

Sputnik Грузия

В 2025 году аэропорты Грузии обслужили рекордные 8,5 миллиона пассажиров, что на 14% больше, чем годом ранее 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T22:38+0400

2026-07-13T22:38+0400

2026-07-13T22:38+0400

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авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Рекордное количество авиаперевозчиков – 85 авиакомпаний – работают сегодня на авиационном рынке Грузии и выполняют рейсы по 125 направлениям, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, выступая на мероприятии по запуску проекта расширения Тбилисского международного аэропорта. Правительство Грузии 13 июля объявило о запуске одного из крупнейших проектов расширения и развития Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, в который инвестор вложит более 150 миллионов долларов. По ее словам, в 2026 году, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в регионе, авиационная и туристическая отрасли столкнулись с рядом серьезных вызовов. Однако именно в такой обстановке особенно важно, что Грузия сохраняет высокие темпы роста и доверие международных партнеров. Как отметила министр, об этом свидетельствуют и последние статистические данные.Квривишвили сообщила, что только в июне аэропорты Грузии обслужили почти 788 тысяч пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. При этом пассажиропоток Международного аэропорта Батуми в прошлом месяце увеличился на 3%. Как отметила министр, Тбилисский международный аэропорт – это не просто объект транспортной инфраструктуры, а один из ключевых опор экономического роста Грузии, развития туризма, привлечения инвестиций, расширения торговли и международного сообщения страны. "Именно поэтому его развитие является для государства задачей стратегического значения. Мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с одной из ведущих мировых авиационных групп – Groupe ADP, в состав которой входит TAV Airports, сегодня переходит на новый этап развития", – сказала министр. Кроме того, как заявила Квривишвили, развитие транспортно-логистического сектора является одним из важнейших приоритетов государства, а авиационная отрасль играет ключевую роль в обеспечении экономического роста, укреплении международной связанности и развитии транзитного потенциала страны. "Авиация напрямую способствует развитию туризма, привлечению инвестиций, расширению торговли, укреплению бизнеса и созданию новых рабочих мест. Именно поэтому в последние годы государство приложило значительные усилия для расширения авиационного рынка Грузии", – подчеркнула министр. По словам Квривишвили, за последние пять лет на авиационный рынок Грузии вышли 43 новые авиакомпании. Инвестиционный проект расширения аэропорта Тбилиси предусматривает расширение терминала и аэродромной инфраструктуры, модернизацию современных технологических и операционных систем, а также дальнейшее повышение качества обслуживания пассажиров в соответствии с международными стандартами. Проект будет реализован в 2026–2028 годах, после чего годовая пропускная способность аэропорта достигнет 10 миллионов пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, туризм, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, авиасообщение в грузии