https://sputnik-georgia.ru/20260713/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-299609782.html

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Sputnik Грузия

Увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 2,3% 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T09:01+0400

2026-07-13T09:01+0400

2026-07-13T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии в мае 2026 года вырос на 0,5% по сравнению с апрелем 2026 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По отдельным сегментам индекс за месяц:По данным "Сакстата", увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 2,3%.В мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года индекс стоимости строительства вырос на 3,8%, что главным образом было вызвано ростом стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 17,2%.По отдельным сегментам индекс за год вырос:Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, строительство, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика