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Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 2,3% 13.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-13T09:01+0400
2026-07-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии в мае 2026 года вырос на 0,5% по сравнению с апрелем 2026 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По отдельным сегментам индекс за месяц:По данным "Сакстата", увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 2,3%.В мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года индекс стоимости строительства вырос на 3,8%, что главным образом было вызвано ростом стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 17,2%.По отдельным сегментам индекс за год вырос:Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, строительство, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 2,3%
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии в мае 2026 года вырос на 0,5% по сравнению с апрелем 2026 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По отдельным сегментам индекс за месяц:
в жилищном строительстве снизился на 0,5%;
в нежилищном строительстве вырос на 0,3%;
в гражданском строительстве вырос на 1,5%.
По данным "Сакстата", увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 2,3%.
В мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года индекс стоимости строительства вырос на 3,8%, что главным образом было вызвано ростом стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 17,2%.
По отдельным сегментам индекс за год вырос:
в жилищном строительстве – на 0,3%;
в нежилищном строительстве – на 7%;
в гражданском строительстве – на 6,8%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.