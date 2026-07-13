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Как партия Саакашвили развалилась так, что ее невозможно собрать обратно - видео
Как партия Саакашвили развалилась так, что ее невозможно собрать обратно - видео
Sputnik Грузия
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение",созданная в свое время бывшим президентом Михаилом Саакашвили, пережила за много лет... 13.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-13T18:01+0400
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Главными причинами упадка стали внутренние конфликты в ее руководстве, уход ключевых фигур и заявления арестованного Саакашвили, чьи решения и шаги лишь приводили к оттоку соратников.Период первых серьезных расколов в "Нацдвижении" пришелся на 2017–2020 годы. В то время партию покинула группа лидеров, чтобы создать свои политические организации. Второй этап расколов постиг "Нацдвижение" в 2023 году, когда его главой стал Леван Хабеишвили.Сторонники Ники Мелия создали внутрипартийную оппозицию, а сам Мелия в декабре 2023 года покинул партию и создал свое политическое движение. Сложности в "Нацдвижении" продолжились и после парламентских выборов осенью 2024 годаСаакашвили из тюрьмы продолжил критиковать партийное руководство, его советы и предложения создать новые структуры лишь вызывали трения среди членов ЕНД. Также оппозиционная партия испытывает давление со стороны властей, которые принимают шаги, чтобы запретить это оппозиционное объединение, как наносящее вред государству своей деятельностью.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , политика, власть, грузия, единое национальное движение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , политика, власть, грузия, единое национальное движение, видео

Как партия Саакашвили развалилась так, что ее невозможно собрать обратно - видео

18:01 13.07.2026
© video: Sputnik / Stringer
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Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение",созданная в свое время бывшим президентом Михаилом Саакашвили, пережила за много лет затяжной кризис, расколы и трансформацию.
Главными причинами упадка стали внутренние конфликты в ее руководстве, уход ключевых фигур и заявления арестованного Саакашвили, чьи решения и шаги лишь приводили к оттоку соратников.

Период первых серьезных расколов в "Нацдвижении" пришелся на 2017–2020 годы. В то время партию покинула группа лидеров, чтобы создать свои политические организации. Второй этап расколов постиг "Нацдвижение" в 2023 году, когда его главой стал Леван Хабеишвили.

Сторонники Ники Мелия создали внутрипартийную оппозицию, а сам Мелия в декабре 2023 года покинул партию и создал свое политическое движение. Сложности в "Нацдвижении" продолжились и после парламентских выборов осенью 2024 года

Саакашвили из тюрьмы продолжил критиковать партийное руководство, его советы и предложения создать новые структуры лишь вызывали трения среди членов ЕНД. Также оппозиционная партия испытывает давление со стороны властей, которые принимают шаги, чтобы запретить это оппозиционное объединение, как наносящее вред государству своей деятельностью.
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