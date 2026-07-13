https://sputnik-georgia.ru/20260713/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-299616958.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси в вечерние часы ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T19:55+0400

2026-07-13T19:55+0400

2026-07-13T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. С 14 по 16 июля в Грузии сохранится жаркая погода, ожидаются дожди, местами град и сильный ветер, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в вечерние часы ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Дневная температура воздуха составит +31...+33 градуса. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура составит +27...+29 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +26...+28 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +25...+27 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможны града и усиление ветра. Дневная температура воздуха составит +32...+34 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможно усиление града и ветра. Дневная температура воздуха составит +32...+34 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможно усиление града и ветра. Дневная температура воздуха составит +27...+29 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град и усиление ветра. Температура воздуха в течение дня составит +22...+24 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии