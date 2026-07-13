https://sputnik-georgia.ru/20260713/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-iyulya-2026-299583151.html

Какой сегодня церковный праздник: 13 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 13 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 13 июля празднуется Собор cвятых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T01:01+0400

2026-07-13T01:01+0400

2026-07-13T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

андрей первозванный

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/17/250133520_211:72:1280:673_1920x0_80_0_0_011bc706e4e9dc30e49d389d66da2a8f.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, почему эти святые упоминаются в церковном календаре 13 июля в один день.Собор двенадцати апостоловПо церковному календарю 13 июля празднуют Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых.Каждого из двенадцати апостолов церковь чествует в разное время года, а общее празднование установлено с IV века на следующий день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.После избрания Иисусом первых двенадцати учеников, они, оставив родных, дома и дела, неотлучно следовали за Учителем, разделяя Его лишения и страдания.В число двенадцати апостолов вошли Симон-Петр, его брат Андрей Первозванный, Иоанн Богослов и его брат Иаков, Матфей и Иаков Алфеев, Филипп, Варфоломей, Симон Канонит, Фома, Фаддей и Иуда Искариот.Только один из двенадцати избранных не выдержал возложенной на него миссии. Им был Иуда Искариот, предавший Христа. После его отпадения в число двенадцати был избран апостол Матфий.Апостолы после распятия, воскресения и вознесения Спасителя, получив дары Святого Духа, разошлись по миру и проповедовали Христово учение в самых дальних его уголках.Из двенадцати апостолов естественной смертью скончался только Иоанн Богослов. Остальные приняли мученическую смерть. Истории деятельности и жизни учеников Христа изложены в Евангелии и книге "Деяния святых апостолов".Апостол Павел, носивший до крещения имя Савл, чудесным образом призванный Господом на апостольское служение, не знал Иисуса в Его земной жизни и жестоко преследовал Его учеников и христиан в целом.Павел среди благовестников Святого Евангелия занимает особое место, хотя не входит в число ни 12, ни 70 апостолов, и именуется вместе с Петром первоверховным апостолом за огромный вклад в распространение христианской религии.ИмениныПо церковному календарю 13 июля именины отмечают Динара, Арсений, Андрей, Варфоломей, Василий, Иаков, Иона, Иоанн, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Софроний, Тихон, Тимофей, Филипп и Фома.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников, андрей первозванный