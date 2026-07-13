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Коллективный удар по Грузии: в правящей партии объяснили волну критики в адрес Запада

Коллективный удар по Грузии: в правящей партии объяснили волну критики в адрес Запада

Sputnik Грузия

Резолюцию ОБСЕ в Тбилиси расценили как еще одно проявление двойных стандартов в отношении страны 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T12:52+0400

2026-07-13T12:52+0400

2026-07-13T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Коллективные политические атаки на Грузию в международных организациях связаны с тем, что страна отказалась втягиваться в военные конфликты и проводит самостоятельную политику, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили.Парламентская ассамблея ОБСЕ 8 июля приняла Гаагскую декларацию, одна из глав которой посвящена Грузии и содержит рекомендации и критику в адрес властей страны. Грузинская делегация в знак протеста покинула зал заседаний, назвав подготовленную американским конгрессменом Джо Уилсоном резолюцию ложной и предвзятой. Несмотря на это, документ был принят.Комментируя требования, содержащиеся в резолюции ПА ОБСЕ, Махашвили заявил, что они не только не являются адекватными, но и противоречат принципам самой организации.В качестве примера он привел выборы, прошедшие за последние два года в ряде стран Евросоюза и государствах-кандидатах на вступление в ЕС."Ни одни выборы, прошедшие за последние два года, – в Болгарии, Румынии, Чехии, Польше, Венгрии, а также в Боснии, Албании и Молдове, – не были лучше грузинских с точки зрения организации, управления процессом или уровня свободы. Напротив, в этих странах было множество проблем, однако они не стали предметом подобных резолюций или заявлений", – заявил он.По мнению Махашвили, такой подход свидетельствует о применении двойных стандартов в отношении Грузии."Вместо того чтобы стать участником войн и конфликтов, которые стали новой нормой, Грузия заявила, что не намерена в них участвовать и хочет сохранить свое государство. У внешних сил сложилось ощущение, что Грузия сумела избежать войн и пытается проводить самостоятельную политику. Именно этим продиктованы коллективные политические атаки в Европарламенте, ПАСЕ и ОБСЕ", – отметил Махашвили.Что написано в резолюции?В части, касающейся Грузии, в резолюции выражена обеспокоенность ходом парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября 2024 года, а также признаками их фальсификации.Также ПА ОБСЕ выражает сожаление по поводу принятия ограничительного законодательства, включая закон об "иноагентах", ограничения на проведение акций и систематического использования административных ресурсов, что, по мнению ПА ОБСЕ, "привело к неравным условиям, подорвало доверие общественности к демократическому процессу и установило де-факто однопартийный режим".ПА ОБСЕ также отмечает, что отказ Грузии от обязательств, взятых в рамках ОБСЕ, напрямую подрывает процесс евроатлантической интеграции Грузии.Парламентская ассамблея ОБСЕ в резолюции призвала освободить всех грузинских "политических заключенных", а также отменить или пересмотреть законодательство, ограничивающее основные права.Также Грузии рекомендовано начать тщательное и прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях избирательного законодательства во время выборов 2024 и 2025 годов, привлечь виновных к ответственности и инициировать подлинный процесс реформ в консультации с Венецианской комиссией и БДИПЧ ОБСЕ для восстановления независимости судебной власти и Центральной избирательной комиссии.ПА ОБСЕ также призывает государства-участники ОБСЕ и международное сообщество не признавать результаты выборов в Грузии, которые, по ее оценке, не были признаны свободными, справедливыми, демократическими и заслуживающими доверия национальными и международными миссиями наблюдателей, а также сохранять бдительность при мониторинге ситуации с правами человека на всей территории Грузии.Парламентская ассамблея ОБСЕ завершила сегодня в Гааге свою 33-ю ежегодную сессию, приняв всеобъемлющую Гаагскую декларацию и сопутствующие резолюции. Около 250 парламентариев из государств-участников ОБСЕ и стран-партнеров собрались с 4 по 8 июля под общей темой "Международное право и общие принципы: основы безопасности и сотрудничества в пространстве ОБСЕ". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, обсе, европарламент