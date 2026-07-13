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Кремль: России хорошо известно, откуда и как летят украинские беспилотники
Кремль: России хорошо известно, откуда и как летят украинские беспилотники
Sputnik Грузия
Российская сторона отслеживает источники угрозы для приграничных районов и более глубоких территорий 13.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-13T17:26+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Российским военным хорошо известно, откуда и как летят украинские беспилотники, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для нанесения ударов ВСУ по территории России. В минувшую субботу эти страны выразили демарш российскому внешнеполитическому ведомству.Песков прокомментировал вопрос о готовности Москвы предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская сторона четко отслеживает источники угрозы для приграничных районов и более глубоких территорий.Ранее власти балтийских стран и Северной Европы уверяли, что никогда не давали разрешения Киеву на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов беспилотниками по территории России.В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва сделала предупреждение прибалтийским странам по поводу решения открыть небо для пролета украинских дронов, нацеленных на территорию России.Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указывал, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками на Балтике, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, москва, киев, дмитрий песков, мария захарова, николай патрушев, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, москва, киев, дмитрий песков, мария захарова, николай патрушев, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Кремль: России хорошо известно, откуда и как летят украинские беспилотники
Российская сторона отслеживает источники угрозы для приграничных районов и более глубоких территорий
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Российским военным хорошо известно, откуда и как летят украинские беспилотники, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для нанесения ударов ВСУ по территории России. В минувшую субботу эти страны выразили демарш российскому внешнеполитическому ведомству.
Песков прокомментировал вопрос о готовности Москвы предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики.
"Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся", – пояснил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская сторона четко отслеживает источники угрозы для приграничных районов и более глубоких территорий.
Ранее власти балтийских стран и Северной Европы уверяли, что никогда не давали разрешения Киеву на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов беспилотниками по территории России.
В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва сделала предупреждение прибалтийским странам по поводу решения открыть небо для пролета украинских дронов, нацеленных на территорию России.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указывал, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками на Балтике, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.