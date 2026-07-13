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Между Грузией и Аргентиной подписан меморандум о развитии авиасообщения

Между Грузией и Аргентиной подписан меморандум о развитии авиасообщения

Sputnik Грузия

Документ предусматривает возможность заключения авиакомпаниями соглашений о совместном использовании кодов как между собой, так и с авиаперевозчиками третьих... 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T20:51+0400

2026-07-13T20:51+0400

2026-07-13T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Грузия и Аргентина оформили меморандум о сотрудничестве в сфере авиации – документ подписали глава Агентства гражданской авиации Грузии и секретарь по транспорту Аргентины при Минэкономики страны, сообщили в агентстве. Согласно меморандуму, стороны смогут назначать авиакомпании для выполнения регулярных полетов, которые смогут выполнять рейсы между любыми пунктами в Грузии и Аргентине без ограничений. Документ также предусматривает возможность заключения авиакомпаниями соглашений о совместном использовании кодов как между собой, так и с авиаперевозчиками третьих стран. Учитывая специфику дальнемагистральных перевозок, такая модель позволит авиакомпаниям двух стран предлагать пассажирам более гибкие варианты перелетов между Грузией и Аргентиной без выполнения прямых рейсов с использованием рейсов партнерских авиакомпаний и единого авиабилета. Подписанный меморандум соответствует стратегическим целям Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые предусматривают глобальную либерализацию воздушного транспорта, открытие рынков и расширение географической связанности между странами. Кроме того, меморандум дает Грузии возможность заранее создавать гибкую правовую базу для выхода на рынки удаленных регионов, а также для дальнейшего укрепления экономических и туристических связей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, туризм, агентство гражданской авиации, аргентина