https://sputnik-georgia.ru/20260713/milliony-lari-ekonomii-v-gruzii-podveli-itogi-raboty-departamenta-effektivnosti-299613345.html

Миллионы лари экономии: в Грузии подвели итоги работы департамента эффективности

Миллионы лари экономии: в Грузии подвели итоги работы департамента эффективности

Sputnik Грузия

В правительстве связывают результат с более жестким контролем закупок, централизацией процедур и новыми правилами ценообразования 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T17:57+0400

2026-07-13T17:57+0400

2026-07-13T17:57+0400

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агентство государственных закупок

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Департамент эффективности правительства Грузии за первые четыре месяца 2026 года обеспечил экономию в размере 118 миллионов лари, из которых 88 миллионов пришлось на прямую экономию при государственных закупкахтендерах, заявил глава администрации правительства Леван Жоржолиани.По его словам, ведомство с июня 2025 года работает в тесной координации с департаментом исследования рынка и закупок администрации правительства, а также с Агентством государственных закупок."Только за первые четыре месяца 2026 года эффект составил 118 миллионов лари, из которых 88 миллионов – это прямая экономия на тендерах, достигнутая благодаря непосредственному участию департамента", – заявил Жоржолиани в эфире программы Business Insider.Он отметил, что дополнительные средства удалось сэкономить благодаря проверкам закупок, проводимым методом случайной выборки. По его словам, эта работа будет продолжена.Жоржолиани также сообщил, что Департамент эффективности совместно с Агентством государственных закупок подготовил поправки к закону о государственных закупках. Кроме того, при участии ведомства начал работу орган централизованных закупок."Орган централизованных закупок позволит еще больше снизить коррупционные риски. Теперь закупки на сумму свыше 500 тысяч лари проходят через этот механизм", – отметил Жоржолиани.По его словам, электронный модуль исследования рынка также продемонстрировал высокую эффективность. С его помощью был проведен анализ закупок на сумму около 4 миллиардов лари, при этом 75% процедур завершились с положительным результатом.Жоржолиани также сообщил, что Департамент эффективности совместно с Национальным бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули и Министерством инфраструктуры завершил разработку строительных расценок."Строительные расценки на протяжении 35 лет оставались серьезной проблемой и своего рода ахиллесовой пятой страны, поскольку развитие инфраструктуры напрямую связано с экономическим ростом и развитием государства. Неопределенность в стоимости строительных работ постоянно создавала сложности", – заявил он.По словам Жоржолиани, впервые за многие годы были определены ориентировочные цены не только на оплату труда, но и на строительные материалы, машины, механизмы и другие составляющие строительных проектов. Это, как ожидается, повысит прозрачность ценообразования и упростит подготовку проектно-сметной документации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, агентство государственных закупок