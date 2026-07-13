https://sputnik-georgia.ru/20260713/nachalos-rasshirenie-tbilisskogo-mezhdunarodnogo-aeroporta-299619648.html

Началось расширение Тбилисского международного аэропорта

Началось расширение Тбилисского международного аэропорта

Sputnik Грузия

Расширение аэропорта является необходимым шагом для удовлетворения растущего спроса, сохранения высокого уровня обслуживания и создания новой инфраструктуры 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T18:58+0400

2026-07-13T18:58+0400

2026-07-13T18:58+0400

грузия

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тбилисский международный аэропорт

tav georgia

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Правительство Грузии запускает один из крупнейших проектов расширения и развития Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, куда инвестор вложит более 150 миллионов долларов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии запуска проекта. Правительство Грузии подписало соглашение с крупнейшим авиационным холдингом – французской Groupe ADP – о расширении Тбилисского международного аэропорта в январе 2026 года. Проект реализует входящая в французскую группу компания TAV Georgia, управляющая международными аэропортами Тбилиси и Батуми. По словам премьера, Тбилисский международный аэропорт – один из важнейших стратегических объектов инфраструктуры Грузии, играющий ключевую роль в экономическом развитии страны, транспортной доступности, туризме и инвестиционной привлекательности. "Современная и эффективная инфраструктура повышает конкурентоспособность страны, способствует созданию новых рабочих мест и укрепляет позиции Грузии в региональной и глобальной транспортной системе. Именно поэтому наше правительство уделяет особое внимание реализации таких масштабных проектов", – отметил премьер. Инвестиции TAV Georgia в размере 150 млн долларов, что позволят удвоить пропускную способность аэропорта – с нынешних 5 миллионов до 10 миллионов пассажиров в год. Проект расширения Инвестиционный проект предусматривает расширение терминала и аэродромной инфраструктуры, модернизацию современных технологических и операционных систем, а также дальнейшее повышение качества обслуживания пассажиров в соответствии с международными стандартами. Проект будет реализован в 2026–2028 годах, после чего годовая пропускная способность аэропорта достигнет 10 миллионов пассажиров. Необходимость расширения главного аэропорта страны обусловлена стремительным ростом пассажиропотока в последние годы. В 2025 году аэропорт обслужил рекордные 5,4 миллиона пассажиров, практически полностью исчерпав свою проектную пропускную способность. В связи с этим расширение аэропорта является необходимым шагом для удовлетворения растущего спроса, сохранения высокого уровня обслуживания и создания инфраструктуры, необходимой для дальнейшего развития авиационного сектора Грузии. В рамках проекта предусмотрено: Реализация проекта значительно повысит операционные возможности аэропорта, улучшит качество обслуживания, создаст более современную, безопасную и комфортную среду для пассажиров и позволит эффективно обслуживать растущий международный пассажиропоток. Согласно соглашению между правительством Грузии и TAV Georgia, срок действия концессии на управление Тбилисским международным аэропортом был продлен до 2032 года, а компания взяла на себя обязательство реализовать инвестиционную программу стоимостью свыше 150 млн долларов, направленную на удвоение пропускной способности аэропорта. В соответствии с договором Объединение аэропортов Грузии уже получило единовременный авансовый платеж (Upfront Fee) в размере 25 млн долларов. После завершения проекта ежегодные доходы Объединения аэропортов Грузии от работы Тбилисского международного аэропорта, как ожидается, увеличатся примерно в три раза по сравнению с нынешним уровнем. Кроме того, соглашение предусматривает финансирование управляющей компанией программы маркетинговой поддержки авиакомпаний, что будет способствовать открытию новых авиамаршрутов, привлечению международных перевозчиков и дальнейшему укреплению международной воздушной связанности Грузии. TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports, входящей в состав французской авиационной группы Groupe ADP. Компания работает в Грузии с 2005 года и уже более 20 лет управляет международными аэропортами Тбилиси и Батуми. За это время компания реализовала в стране ряд крупных инфраструктурных проектов общим объемом 250 млн долларов и сегодня является одним из крупнейших работодателей в авиационном секторе Грузии. В компании отмечают, что проект расширения аэропорта Тбилиси станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в истории грузинской авиации, существенно укрепит международную транспортную связанность страны, повысит ее туристический и транзитный потенциал, будет способствовать приходу новых авиакомпаний и открытию новых направлений, а также создаст прочную основу для долгосрочного развития главного международного аэропорта Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, авиасообщение в грузии, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, ираклий кобахидзе