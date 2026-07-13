https://sputnik-georgia.ru/20260713/pozornoe-otnoshenie-premer-gruzii-otvetil-na-zayavlenie-glavy-diplomatii-es-299614023.html

"Позорное отношение": премьер Грузии ответил на заявление главы дипломатии ЕС

"Позорное отношение": премьер Грузии ответил на заявление главы дипломатии ЕС

Sputnik Грузия

Поводом для резкой реакции стали слова главы дипломатии ЕС о поддержке не правительства, а грузинского общества 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T13:53+0400

2026-07-13T13:53+0400

2026-07-13T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Позиция верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас является "тяжелым явлением" и свидетельствует о неуважении к суверенитету Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.Перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что стратегия ЕС по Черному морю, разработанная в прошлом году, уже находится на этапе реализации. По ее словам, страны региона, включая Грузию, играют важную роль в этом направлении, однако отношения между Брюсселем и грузинским правительством осложнены из-за отсутствия контактов.Каллас также отметила, что ЕС не намерен поддерживать правительство Грузии, а хочет оказывать поддержку грузинскому народу, чтобы он "не потерял надежду на Европу".Премьер подчеркнул, что, по его мнению, верховный представитель ЕС выступает против воли грузинского народа."Когда верховный представитель ЕС не признает волю грузинского народа и выступает против воли народа Грузии, это тяжелое явление. Это единственный комментарий, который я могу сделать", – отметил Кобахидзе.Запад критикует нынешние власти Грузии, заявляя об отступлении от демократических принципов и антизападной риторике. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. Фактически процесс евроинтеграции страны остановился.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереалистичными", однако при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, брюссель, черное море