https://sputnik-georgia.ru/20260713/predvaritelnaya-otsenka-posledstviy-stikhii-v-telavi---chto-sprovotsirovalo-skhod-selya-299611731.html

Предварительная оценка последствий стихии в Телави – что спровоцировало сход селя

Предварительная оценка последствий стихии в Телави – что спровоцировало сход селя

Sputnik Грузия

Специалисты агентства остаются на месте и продолжают детальное изучение зоны стихийного бедствия 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T11:58+0400

2026-07-13T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Обильные атмосферные осадки, выпавшие на территории муниципалитета Телави, вызвали резкую активизацию селевых процессов в бассейне реки Телависхеви, говорится в предварительной оценке последствий стихии, опубликованной Национальным агентством окружающей среды Грузии.Как отмечают в агентстве, рано утром 12 июля в результате обильных осадков, выпавших в городе Телави, река Телависхеви вышла из берегов, а селевой поток затопил несколько улиц города.По данным метеорологических станций Национального агентства окружающей среды, на метеостанции в Телави выпало 57,3 мм осадков, что составляет 85% месячной нормы для июля, а на метеостанции в Икалто – 40,1 мм.Для оценки сложившейся ситуации с самого утра на месте работала группа геологов и гидрологов агентства.Сочетание критической массы воды и твердых наносов сформировало мощный селевой поток. Три селезадерживающих сооружения, расположенные в среднем течении реки и известные как сооружения Херхеулидзе, частично обеспечили фильтрацию потока: первое практически полностью задержало крупные древесные массы, второе – небольшое количество древесного материала, а третье – каменно-гравийные наносы.Несмотря на это, из-за большого объема и высокой энергии поток обошел все три сооружения с левой стороны, временно проложив путь по старой грунтовой дороге, повредил укрепительные сооружения и вызвал деформацию дорожного покрытия на отдельных участках.На территории города русло реки не смогло обеспечить полный пропуск селевого потока, в результате чего он вышел на прилегающие территории. Основное накопление селевой массы было зафиксировано в нижней части Телави, вблизи отдельных объектов инфраструктуры.Специалисты агентства остаются на месте и продолжают детальное изучение зоны стихийного бедствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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