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Премьер: нарушения при строительстве усугубили последствия стихии в Телави
Премьер: нарушения при строительстве усугубили последствия стихии в Телави
Sputnik Грузия
В результате обильных осадков, выпавших в городе Телави, река Телависхеви вышла из берегов, а селевой поток затопил несколько улиц города 13.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-13T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Разрешения на строительство ряда коммерческих объектов в Телави были выданы с нарушениями, что усугубило последствия схода оползня, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Рано утром 12 июля в результате обильных осадков, выпавших в городе Телави, река Телависхеви вышла из берегов, а селевой поток затопил несколько улиц города. На территории города выпало 57,3 мм осадков, что составляет 85% месячной нормы для июля.Премьер поблагодарил Министерство инфраструктуры, Министерство регионального развития, Министерство сельского хозяйства, МВД и спасательную службу за активные работы по ликвидации последствий стихии. Отвечая на вопрос о планах установки систем раннего оповещения, Кобахидзе отметил, что этот процесс активно продолжается, особенно в течение последних двух лет. В Грузии в последние годы участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, а спустя месяц по той же причине погибли еще три человека. 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек. Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии специалисты называют изменение климата.В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата. Программа была запущена правительством Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) и правительств Швеции и Швейцарии.Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, непогода в грузии, телави, ираклий кобахидзе, наводнение
грузия, новости, происшествия, непогода в грузии, телави, ираклий кобахидзе, наводнение
Премьер: нарушения при строительстве усугубили последствия стихии в Телави
В результате обильных осадков, выпавших в городе Телави, река Телависхеви вышла из берегов, а селевой поток затопил несколько улиц города
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Разрешения на строительство ряда коммерческих объектов в Телави были выданы с нарушениями, что усугубило последствия схода оползня, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Рано утром 12 июля в результате обильных осадков, выпавших в городе Телави, река Телависхеви вышла из берегов, а селевой поток затопил несколько улиц города. На территории города выпало 57,3 мм осадков, что составляет 85% месячной нормы для июля.
"Что касается разрешений на строительство, действительно, они были выданы неправильно, я так считаю. Остальное установят соответствующие ведомства. Разрешения были выданы неправильно для нескольких коммерческих объектов, что усугубило эту проблему. От такого должен быть застрахован каждый город. Будут приняты все меры, чтобы в будущем максимально защитить Телави от таких явлений", – заявил Кобахидзе.
Премьер поблагодарил Министерство инфраструктуры, Министерство регионального развития, Министерство сельского хозяйства, МВД и спасательную службу за активные работы по ликвидации последствий стихии.
Отвечая на вопрос о планах установки систем раннего оповещения, Кобахидзе отметил, что этот процесс активно продолжается, особенно в течение последних двух лет.
"Этот процесс не просто запланирован – он активно продолжается во всех регионах. Особенно активно он ведется в последние два года, и мы постоянно предоставляем обществу статистику по этому вопросу", – заявил Кобахидзе.
В Грузии в последние годы участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, а спустя месяц по той же причине погибли еще три человека. 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек.
Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии специалисты называют изменение климата.
В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата.
Программа была запущена правительством Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) и правительств Швеции и Швейцарии.
Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.