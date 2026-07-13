https://sputnik-georgia.ru/20260713/premer-u-gruzii-net-konflikta-s-obse-no-est-voprosy-k-parlamentskoy-assamblee-299622077.html

Премьер: у Грузии нет конфликта с ОБСЕ, но есть вопросы к Парламентской Ассамблее

Премьер: у Грузии нет конфликта с ОБСЕ, но есть вопросы к Парламентской Ассамблее

Sputnik Грузия

ПА ОБСЕ 8 июля приняла Гаагскую декларацию, одна из глав которой содержит рекомендации и критику в адрес властей страны 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T21:44+0400

2026-07-13T21:44+0400

2026-07-13T21:54+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

обсе

венецианская комиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24090/04/240900459_0:0:2545:1432_1920x0_80_0_0_8e2558b545ae817b0e79a67b917deede.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. У Грузии нет конфликта с ОБСЕ, а дальнейшее сотрудничество с организацией будет зависеть от того, какой курс продолжит проводить Парламентская ассамблея ОБСЕ, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. ПА ОБСЕ 8 июля приняла Гаагскую декларацию, одна из глав которой посвящена Грузии и содержит рекомендации и критику в адрес властей страны. Грузинская делегация в знак протеста покинула зал заседаний, назвав подготовленную американским конгрессменом Джо Уилсоном резолюцию ложной и предвзятой. Несмотря на это, документ был принят. По словам главы правительства, у грузинских властей нет конфликта с ОБСЕ/БДИПЧ, поскольку организация признала парламентские выборы 2024 года состоявшимися и конкурентными. При этом, как утверждает премьер, именно "местная агентура" и ее внешние покровители выступали с критикой в адрес организации. "Хорошо видно, у кого есть конфликт с ОБСЕ/БДИПЧ. Это именно местная агентура и их покровители, а не мы. Мы приветствовали выводы, опубликованные после парламентских выборов 2024 года", – отметил Кобахидзе. Отвечая на вопрос о возможном приглашении международных наблюдательных миссий на парламентские выборы 2028 года, премьер заявил, что соответствующее решение будет принято в начале избирательного года. "Выборы состоятся 28 октября 2028 года, а решение о приглашении международных наблюдателей миссий принимается в начале избирательного года. Поэтому всем рекомендую дождаться 2028 года, когда будет принято соответствующее решение", – заявил он. Что написано в резолюции? В части, касающейся Грузии, в резолюции выражена обеспокоенность ходом парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября 2024 года, а также признаками их фальсификации. Также ПА ОБСЕ выражает сожаление по поводу принятия ограничительного законодательства, включая закон об "иноагентах", ограничения на проведение акций и систематического использования административных ресурсов, что, по мнению ПА ОБСЕ, "привело к неравным условиям, подорвало доверие общественности к демократическому процессу и установило де-факто однопартийный режим". ПА ОБСЕ также отмечает, что отказ Грузии от обязательств, взятых в рамках ОБСЕ, напрямую подрывает процесс евроатлантической интеграции Грузии. Также Грузии рекомендовано начать тщательное и прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях избирательного законодательства во время выборов 2024 и 2025 годов, привлечь виновных к ответственности и инициировать подлинный процесс реформ в консультациях с Венецианской комиссией и БДИПЧ ОБСЕ для восстановления независимости судебной власти и Центральной избирательной комиссии. ПА ОБСЕ также призывает государства-участники ОБСЕ и международное сообщество не признавать результаты выборов в Грузии, которые, по ее оценке, не были признаны свободными, справедливыми, демократическими и заслуживающими доверия национальными и международными миссиями наблюдателей, а также сохранять бдительность при мониторинге ситуации с правами человека на всей территории Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, обсе, венецианская комиссия