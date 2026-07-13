https://sputnik-georgia.ru/20260713/rossiya-narastila-eksport-grechki-v-gruziyu-do-maksimuma-za-chetyre-goda-299608429.html

Россия нарастила экспорт гречки в Грузию до максимума за четыре года

Россия нарастила экспорт гречки в Грузию до максимума за четыре года

Sputnik Грузия

Всего за январь-май Грузия приобрела у России гречки на 2,2 миллиона долларов 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T10:52+0400

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2026-07-13T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Поставки гречки из России в Грузию в мае достигли максимума за четыре года, увеличившись по сравнению с апрелем на 40%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Грузия в мае нынешнего года импортировала российской гречки на 724,8 тысячи долларов, что стало максимумом с апреля 2022 года – тогда стоимость поставок составила 1,06 миллиона долларов. По сравнению с апрелем импорт вырос на 40%, а в годовом выражении – в 2,3 раза. Всего за январь-май Грузия приобрела у России гречки на 2,2 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее РИА Новости сообщало, что Грузия в мае нынешнего года увеличила импорт из России пшеницы на 22% – до 7,98 миллиона долларов, а кукурузы – в 3,2 раза, до 1,3 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, россия, сельское хозяйство грузии, статистика