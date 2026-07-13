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Спикер парламента Грузии объяснил причину роста числа заключенных в тюрьмах
Спикер парламента Грузии объяснил причину роста числа заключенных в тюрьмах
Sputnik Грузия
В тюрьмах Грузии, по данным на 1 июня 2026 года, содержалось 12 135 заключенных. Среди них 577 женщин 13.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-13T23:31+0400
2026-07-13T23:31+0400
2026-07-13T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Рост числа заключенных в тюрьмах Грузии связан с жесткой политикой государства в отношении наркопреступлений, и власти не намерены ее смягчать, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопросы журналистов. В тюрьмах Грузии, по данным на 1 июня 2026 года, содержалось 12 135 заключенных. Среди них 577 женщин. По его словам, власти не намерены пересматривать политику борьбы с наркопреступностью в ущерб безопасности общества. "Что касается количества заключенных, в прошлом и этом году около 2 тысяч, а возможно, уже и больше, человек были задержаны за наркопреступления. Это результат политики, которую Министерство внутренних дел проводит в борьбе с наркопреступностью", – заявил Папуашвили. По его словам, ни о какой амнистии в этом случае не может идти речь. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С января по май 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, тюрьма, заключенные, наркопреступления в грузии
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, тюрьма, заключенные, наркопреступления в грузии
Спикер парламента Грузии объяснил причину роста числа заключенных в тюрьмах
В тюрьмах Грузии, по данным на 1 июня 2026 года, содержалось 12 135 заключенных. Среди них 577 женщин
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Рост числа заключенных в тюрьмах Грузии связан с жесткой политикой государства в отношении наркопреступлений, и власти не намерены ее смягчать, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопросы журналистов.
В тюрьмах Грузии, по данным на 1 июня 2026 года, содержалось 12 135 заключенных. Среди них 577 женщин.
"Рост числа людей в пенитенциарных учреждениях связан с политикой, проводимой в отношении лиц, вовлеченных в наркопреступления. Мы не можем выпустить на свободу наркоторговцев", – заявил Папуашвили.
По его словам, власти не намерены пересматривать политику борьбы с наркопреступностью в ущерб безопасности общества.
"Что касается количества заключенных, в прошлом и этом году около 2 тысяч, а возможно, уже и больше, человек были задержаны за наркопреступления. Это результат политики, которую Министерство внутренних дел проводит в борьбе с наркопреступностью", – заявил Папуашвили.
По его словам, ни о какой амнистии в этом случае не может идти речь.
"Спросите общество: хочет ли оно, чтобы лица, причастные к сбыту, торговле и ввозу наркотиков, не были наказаны", – добавил Папуашвили.
Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
С января по май 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам.