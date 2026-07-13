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Уникальная достопримечательность: Дендрологический парк в Шекветили – фото
Уникальная достопримечательность: Дендрологический парк в Шекветили – фото
Sputnik Грузия
В курортном поселке Шекветили на Черноморском побережье Грузии находится одна из интересных достопримечательностей страны – Дендрологический парк с уникальными... 13.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-13T12:54+0400
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Это одно из немногих таких мест, посещение которых бесплатное как для жителей Грузии, так и ее гостей. За парком ежедневно ухаживают десятки специалистов.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, шекветили, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, шекветили, фото

Уникальная достопримечательность: Дендрологический парк в Шекветили – фото

12:54 13.07.2026 (обновлено: 13:22 13.07.2026)
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В курортном поселке Шекветили на Черноморском побережье Грузии находится одна из интересных достопримечательностей страны – Дендрологический парк с уникальными растениями.
Это одно из немногих таких мест, посещение которых бесплатное как для жителей Грузии, так и ее гостей. За парком ежедневно ухаживают десятки специалистов.
© photo: Sputnik / Stringer

Дендрологический парк в Шекветили был официально открыт 15 июля 2020 года.

Дендрологический парк в Шекветили был официально открыт 15 июля 2020 года. - Sputnik Грузия
1/22
© photo: Sputnik / Stringer

Дендрологический парк в Шекветили был официально открыт 15 июля 2020 года.

© photo: Sputnik / Stringer

И с тех пор его посещение остается бесплатным как для жителей Грузии, так и

гостей страны.

И с тех пор его посещение остается бесплатным как для жителей Грузии, так игостей страны. - Sputnik Грузия
2/22
© photo: Sputnik / Stringer

И с тех пор его посещение остается бесплатным как для жителей Грузии, так и

гостей страны.

© photo: Sputnik / Stringer

За парком ежедневно следят десятки специалистов.

За парком ежедневно следят десятки специалистов. - Sputnik Грузия
3/22
© photo: Sputnik / Stringer

За парком ежедневно следят десятки специалистов.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут собраны уникальные и редкие растения.

Тут собраны уникальные и редкие растения. - Sputnik Грузия
4/22
© photo: Sputnik / Stringer

Тут собраны уникальные и редкие растения.

© photo: Sputnik / Stringer

Парк был создан по инициативе и на личные средства грузинского бизнесмена и политика Бидзины Иванишвили.

Парк был создан по инициативе и на личные средства грузинского бизнесмена и политика Бидзины Иванишвили. - Sputnik Грузия
5/22
© photo: Sputnik / Stringer

Парк был создан по инициативе и на личные средства грузинского бизнесмена и политика Бидзины Иванишвили.

© photo: Sputnik / Stringer

На обустройство парка ушло более трех лет.

На обустройство парка ушло более трех лет. - Sputnik Грузия
6/22
© photo: Sputnik / Stringer

На обустройство парка ушло более трех лет.

© photo: Sputnik / Stringer

Масштабный проект включает тысячи уникальных деревьев,

Масштабный проект включает тысячи уникальных деревьев, - Sputnik Грузия
7/22
© photo: Sputnik / Stringer

Масштабный проект включает тысячи уникальных деревьев,

© photo: Sputnik / Stringer

привезенных из разных уголков Грузии и других стран.

привезенных из разных уголков Грузии и других стран. - Sputnik Грузия
8/22
© photo: Sputnik / Stringer

привезенных из разных уголков Грузии и других стран.

© photo: Sputnik / Stringer

У некоторых из исполинских деревьев размещены таблички с фотографиями,

У некоторых из исполинских деревьев размещены таблички с фотографиями, - Sputnik Грузия
9/22
© photo: Sputnik / Stringer

У некоторых из исполинских деревьев размещены таблички с фотографиями,

© photo: Sputnik / Stringer

которые рассказывают о том, как эти гигантские растения по морю транспортировали в Шекветили.

которые рассказывают о том, как эти гигантские растения по морю транспортировали в Шекветили. - Sputnik Грузия
10/22
© photo: Sputnik / Stringer

которые рассказывают о том, как эти гигантские растения по морю транспортировали в Шекветили.

© photo: Sputnik / Stringer

В создании парка участвовали десятки научных работников.

В создании парка участвовали десятки научных работников. - Sputnik Грузия
11/22
© photo: Sputnik / Stringer

В создании парка участвовали десятки научных работников.

© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция часто критиковала Иванишвили за то, что он тратит средства "на личную прихоть".

Оппозиция часто критиковала Иванишвили за то, что он тратит средства &quot;на личную прихоть&quot;. - Sputnik Грузия
12/22
© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция часто критиковала Иванишвили за то, что он тратит средства "на личную прихоть".

© photo: Sputnik / Stringer

Бизнесмен и политик подвергался нападкам со стороны политических оппонентов, но продолжал создавать это уникальное место.

Бизнесмен и политик подвергался нападкам со стороны политических оппонентов, но продолжал создавать это уникальное место. - Sputnik Грузия
13/22
© photo: Sputnik / Stringer

Бизнесмен и политик подвергался нападкам со стороны политических оппонентов, но продолжал создавать это уникальное место.

© photo: Sputnik / Stringer

После того, как парк был открыт, Бидзина Иванишвили заявил, что это место свободно смогут посещать все желающие.

После того, как парк был открыт, Бидзина Иванишвили заявил, что это место свободно смогут посещать все желающие. - Sputnik Грузия
14/22
© photo: Sputnik / Stringer

После того, как парк был открыт, Бидзина Иванишвили заявил, что это место свободно смогут посещать все желающие.

© photo: Sputnik / Stringer

И по сей день как парк, так и автомобильная парковка рядом бесплатны для всех посетителей.

И по сей день как парк, так и автомобильная парковка рядом бесплатны для всех посетителей. - Sputnik Грузия
15/22
© photo: Sputnik / Stringer

И по сей день как парк, так и автомобильная парковка рядом бесплатны для всех посетителей.

© photo: Sputnik / Stringer

В парке установлены системы видеонаблюдения, работники фактически круглосуточно ведут наблюдение за растениями.

В парке установлены системы видеонаблюдения, работники фактически круглосуточно ведут наблюдение за растениями. - Sputnik Грузия
16/22
© photo: Sputnik / Stringer

В парке установлены системы видеонаблюдения, работники фактически круглосуточно ведут наблюдение за растениями.

© photo: Sputnik / Stringer

Помимо уникальных растений, в парке находятся гигантские вольеры с редкими видами птиц.

Помимо уникальных растений, в парке находятся гигантские вольеры с редкими видами птиц. - Sputnik Грузия
17/22
© photo: Sputnik / Stringer

Помимо уникальных растений, в парке находятся гигантские вольеры с редкими видами птиц.

© photo: Sputnik / Stringer

Ежедневно сотни посетителей наблюдают за жизнью попугаев,

Ежедневно сотни посетителей наблюдают за жизнью попугаев, - Sputnik Грузия
18/22
© photo: Sputnik / Stringer

Ежедневно сотни посетителей наблюдают за жизнью попугаев,

© photo: Sputnik / Stringer

лебедей и уток,

лебедей и уток, - Sputnik Грузия
19/22
© photo: Sputnik / Stringer

лебедей и уток,

© photo: Sputnik / Stringer

фламинго и журавлей,

фламинго и журавлей, - Sputnik Грузия
20/22
© photo: Sputnik / Stringer

фламинго и журавлей,

© photo: Sputnik / Stringer

а также павлинов.

а также павлинов. - Sputnik Грузия
21/22
© photo: Sputnik / Stringer

а также павлинов.

© photo: Sputnik / Stringer

В парк приезжают многочисленные туристы, а также многие жители Грузии целыми семьями на весь день.

В парк приезжают многочисленные туристы, а также многие жители Грузии целыми семьями на весь день. - Sputnik Грузия
22/22
© photo: Sputnik / Stringer

В парк приезжают многочисленные туристы, а также многие жители Грузии целыми семьями на весь день.

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