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Уникальная достопримечательность: Дендрологический парк в Шекветили – фото

Уникальная достопримечательность: Дендрологический парк в Шекветили – фото

Sputnik Грузия

В курортном поселке Шекветили на Черноморском побережье Грузии находится одна из интересных достопримечательностей страны – Дендрологический парк с уникальными... 13.07.2026, Sputnik Грузия

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Это одно из немногих таких мест, посещение которых бесплатное как для жителей Грузии, так и ее гостей. За парком ежедневно ухаживают десятки специалистов.

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