Уникальная достопримечательность: Дендрологический парк в Шекветили – фото
Дендрологический парк в Шекветили был официально открыт 15 июля 2020 года.
Дендрологический парк в Шекветили был официально открыт 15 июля 2020 года.
И с тех пор его посещение остается бесплатным как для жителей Грузии, так и
гостей страны.
И с тех пор его посещение остается бесплатным как для жителей Грузии, так и
гостей страны.
За парком ежедневно следят десятки специалистов.
За парком ежедневно следят десятки специалистов.
Тут собраны уникальные и редкие растения.
Тут собраны уникальные и редкие растения.
Парк был создан по инициативе и на личные средства грузинского бизнесмена и политика Бидзины Иванишвили.
Парк был создан по инициативе и на личные средства грузинского бизнесмена и политика Бидзины Иванишвили.
На обустройство парка ушло более трех лет.
На обустройство парка ушло более трех лет.
Масштабный проект включает тысячи уникальных деревьев,
Масштабный проект включает тысячи уникальных деревьев,
привезенных из разных уголков Грузии и других стран.
привезенных из разных уголков Грузии и других стран.
У некоторых из исполинских деревьев размещены таблички с фотографиями,
У некоторых из исполинских деревьев размещены таблички с фотографиями,
которые рассказывают о том, как эти гигантские растения по морю транспортировали в Шекветили.
которые рассказывают о том, как эти гигантские растения по морю транспортировали в Шекветили.
В создании парка участвовали десятки научных работников.
В создании парка участвовали десятки научных работников.
Оппозиция часто критиковала Иванишвили за то, что он тратит средства "на личную прихоть".
Оппозиция часто критиковала Иванишвили за то, что он тратит средства "на личную прихоть".
Бизнесмен и политик подвергался нападкам со стороны политических оппонентов, но продолжал создавать это уникальное место.
Бизнесмен и политик подвергался нападкам со стороны политических оппонентов, но продолжал создавать это уникальное место.
После того, как парк был открыт, Бидзина Иванишвили заявил, что это место свободно смогут посещать все желающие.
После того, как парк был открыт, Бидзина Иванишвили заявил, что это место свободно смогут посещать все желающие.
И по сей день как парк, так и автомобильная парковка рядом бесплатны для всех посетителей.
И по сей день как парк, так и автомобильная парковка рядом бесплатны для всех посетителей.
В парке установлены системы видеонаблюдения, работники фактически круглосуточно ведут наблюдение за растениями.
В парке установлены системы видеонаблюдения, работники фактически круглосуточно ведут наблюдение за растениями.
Помимо уникальных растений, в парке находятся гигантские вольеры с редкими видами птиц.
Помимо уникальных растений, в парке находятся гигантские вольеры с редкими видами птиц.
Ежедневно сотни посетителей наблюдают за жизнью попугаев,
Ежедневно сотни посетителей наблюдают за жизнью попугаев,
лебедей и уток,
лебедей и уток,
фламинго и журавлей,
фламинго и журавлей,
а также павлинов.
а также павлинов.
В парк приезжают многочисленные туристы, а также многие жители Грузии целыми семьями на весь день.
В парк приезжают многочисленные туристы, а также многие жители Грузии целыми семьями на весь день.