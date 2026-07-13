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Внешнеторговый оборот Грузии, январь-июнь 2026 года
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-июнь 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за период с января по июнь 2026 года экспорт вырос на 20,1% и составил 3,9 млрд долларов, а импорт... 13.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-13T14:53+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за период с января по июнь 2026 года экспорт вырос на 20,1% и составил 3,9 млрд долларов, а импорт увеличился на 0,7% и составил 9 млрд долларов. В целом внешнеторговый оборот вырос на 5,8% и составил 12,9 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за период с января по июнь 2026 года экспорт вырос на 20,1% и составил 3,9 млрд долларов, а импорт увеличился на 0,7% и составил 9 млрд долларов. В целом внешнеторговый оборот вырос на 5,8% и составил 12,9 млрд долларов.