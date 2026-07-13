https://sputnik-georgia.ru/20260713/vs-rossii-nanesli-udary-po-portam-ukrainy-299615415.html

ВС России нанесли удары по портам Украины

ВС России нанесли удары по портам Украины

Sputnik Грузия

В результате ударов по объектам в украинском порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T12:25+0400

2026-07-13T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Российские вооруженные силы в ночь на понедельник продолжили наносить удары по портам Украины, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.По данным ведомства, для групповых ударов было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, одесская область, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины