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ВС России нанесли удары по портам Украины
ВС России нанесли удары по портам Украины
Sputnik Грузия
В результате ударов по объектам в украинском порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения 13.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-13T12:25+0400
2026-07-13T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Российские вооруженные силы в ночь на понедельник продолжили наносить удары по портам Украины, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.По данным ведомства, для групповых ударов было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, одесская область, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, одесская область, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
ВС России нанесли удары по портам Украины
12:25 13.07.2026 (обновлено: 14:34 13.07.2026)
В результате ударов по объектам в украинском порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Российские вооруженные силы в ночь на понедельник продолжили наносить удары по портам Украины, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, для групповых ударов было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.
В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.