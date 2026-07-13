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Выборы в Госдуму: ЦИК завершил прием документов от партий и самовыдвиженцев
Выборы в Госдуму: ЦИК завершил прием документов от партий и самовыдвиженцев
Sputnik Грузия
Документы в Центризбирком РФ представили 11 политических партий, планирующих участвовать в избирательной кампании, и 80 кандидатов в порядке самовыдвижения 13.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-13T13:31+0400
2026-07-13T13:31+0400
2026-07-13T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Центральная избирательная комиссия РФ завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы.Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в России 20 сентября нынешнего года. Президент РФ Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в воскресенье 12 июля в 18:00 по московскому времени истечет срок представления политическими партиями документов для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва.В ЦИК уже заверены списки, представленные шестью партиями – ЛДПР, КПРФ, "Единая Россия", "Новые люди", "Яблоко" и Партией пенсионеров.Также в Центризбиркоме окончен прием документов от самовыдвиженцев, в таком порядке по одномандатным избирательным округам выдвинулось 80 кандидатов в депутаты Госдумы.Кроме выборов в Госдуму на сентябрь намечен Единый день голосования (ЕДГ). Ожидается, что, помимо основной даты, 20 сентября, будут и дополнительные – 18 и 19 сентября. Россияне будут выбирать не только депутатов федерального уровня. Почти в четырех десятках регионов предстоит избрать местных депутатов. Одновременно пройдут и выборы глав 10 субъектов РФ. В некоторых случаях их будут выбирать местные законодательные органы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, владимир путин, элла памфилова, лдпр, госдума рф, выборы
россия, в мире, владимир путин, элла памфилова, лдпр, госдума рф, выборы
Выборы в Госдуму: ЦИК завершил прием документов от партий и самовыдвиженцев
13:31 13.07.2026 (обновлено: 14:41 13.07.2026)
Документы в Центризбирком РФ представили 11 политических партий, планирующих участвовать в избирательной кампании, и 80 кандидатов в порядке самовыдвижения
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Центральная избирательная комиссия РФ завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в России 20 сентября нынешнего года. Президент РФ Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в воскресенье 12 июля в 18:00 по московскому времени истечет срок представления политическими партиями документов для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва.
Документы в Центризбирком представили 11 политических партий, планирующих участвовать в избирательной кампании. В их числе – все парламентские ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия") и шесть непарламентских – партии пенсионеров, прямой демократии, а также "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина" и "Зеленые".
В ЦИК уже заверены списки, представленные шестью партиями – ЛДПР, КПРФ, "Единая Россия", "Новые люди", "Яблоко" и Партией пенсионеров.
Также в Центризбиркоме окончен прием документов от самовыдвиженцев, в таком порядке по одномандатным избирательным округам выдвинулось 80 кандидатов в депутаты Госдумы.
Кроме выборов в Госдуму на сентябрь намечен Единый день голосования (ЕДГ). Ожидается, что, помимо основной даты, 20 сентября, будут и дополнительные – 18 и 19 сентября. Россияне будут выбирать не только депутатов федерального уровня. Почти в четырех десятках регионов предстоит избрать местных депутатов. Одновременно пройдут и выборы глав 10 субъектов РФ. В некоторых случаях их будут выбирать местные законодательные органы.