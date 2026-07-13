https://sputnik-georgia.ru/20260713/vybory-v-gosdumu-tsik-zavershil-priem-dokumentov-ot-partiy-i-samovydvizhentsev-299615526.html

Выборы в Госдуму: ЦИК завершил прием документов от партий и самовыдвиженцев

Выборы в Госдуму: ЦИК завершил прием документов от партий и самовыдвиженцев

Sputnik Грузия

Документы в Центризбирком РФ представили 11 политических партий, планирующих участвовать в избирательной кампании, и 80 кандидатов в порядке самовыдвижения 13.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-13T13:31+0400

2026-07-13T13:31+0400

2026-07-13T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Центральная избирательная комиссия РФ завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы.Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в России 20 сентября нынешнего года. Президент РФ Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в воскресенье 12 июля в 18:00 по московскому времени истечет срок представления политическими партиями документов для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва.В ЦИК уже заверены списки, представленные шестью партиями – ЛДПР, КПРФ, "Единая Россия", "Новые люди", "Яблоко" и Партией пенсионеров.Также в Центризбиркоме окончен прием документов от самовыдвиженцев, в таком порядке по одномандатным избирательным округам выдвинулось 80 кандидатов в депутаты Госдумы.Кроме выборов в Госдуму на сентябрь намечен Единый день голосования (ЕДГ). Ожидается, что, помимо основной даты, 20 сентября, будут и дополнительные – 18 и 19 сентября. Россияне будут выбирать не только депутатов федерального уровня. Почти в четырех десятках регионов предстоит избрать местных депутатов. Одновременно пройдут и выборы глав 10 субъектов РФ. В некоторых случаях их будут выбирать местные законодательные органы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, владимир путин, элла памфилова, лдпр, госдума рф, выборы