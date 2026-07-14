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14 уголовных дел и 28 задержанных – СГБ Грузии отчиталась о борьбе с коррупцией

14 уголовных дел и 28 задержанных – СГБ Грузии отчиталась о борьбе с коррупцией

Sputnik Грузия

Только за завладение государственными землями и средствами мошенническим путем задержаны три человека, а обвинения предъявлены 11 лицам 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T12:19+0400

2026-07-14T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии по обвинению в коррупционных преступлениях привлекло к уголовной ответственности 28 чиновников по 14 уголовным делам, сообщают в ведомстве. По данным СГБ, речь идет как о взяточничестве, так и подделке официальных документов и их сбыте, а также о коммерческом подкупе, мошенничестве с государственными землями и деньгами и злоупотреблении служебными полномочиями. По данным ведомства, только за завладение государственными землями и средствами мошенническим путем задержаны три человека, а обвинения предъявлены 11 лицам. Речь идет о ремонте систем водоснабжения, дорог и школ частными компаниями. Как утверждает следствие, путем подделки документов обвиняемые завладели десятками тысяч лари. Кроме того, следствие установило, что эти компании доставляли в детские сады и бесплатные столовые в Батуми пасхальные продукты и дезинфекционные средства ниже оговоренной стоимости и других марок, в результате чего государство понесло ущерб в размере 669,5 тысячи лари. Еще семи лицам были предъявлены обвинения в мошенническом завладении землями, злоупотреблении полномочиями и служебной халатности. Речь идет о присвоении 91,5 тысячи квадратных метров земли в Дманиси, Гурджаани и Цалке. Ущерб составил 397,8 тысячи лари. Трое чиновников были задержаны за получение взяток от иностранцев и граждан Грузии за незаконное размещение торговых объектов, устройства пчеловодческого хозяйства и вырубку редких деревьев в районах Ланчхути, Тетрицкаро и Они. Четыре человека были задержаны за изготовление и сбыт фальсифицированных документов и коммерческий подкуп. Как установило следствие, они получили взятки за выдачу фальшивых прав, паспорта гражданина Грузии и диплома частного вуза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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