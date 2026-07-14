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Лесной пожар под Парижем охватил почти две тысячи гектаров - фото

Лесной пожар под Парижем охватил почти две тысячи гектаров - фото

Sputnik Грузия

Крупный лесной пожар вспыхнул в массиве Фонтенбло, расположенном примерно в 60 километрах от Парижа. Смотрите в фотоленте Sputnik, как французские спасатели... 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T09:18+0400

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По последним данным, возгорание, начавшееся 12 июля, охватило около двух тысяч гектаров леса. В целях безопасности из прилегающих районов были эвакуированы порядка 900 человек, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.В ликвидации пожара задействованы около 850 пожарных, специальная авиация, включая самолеты-амфибии Canadair, а также тяжелая техника. Для усиления группировки спасателей французская армия направит бульдозеры. К тушению огня присоединились и местные фермеры.

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