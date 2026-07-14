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Лесной пожар под Парижем охватил почти две тысячи гектаров - фото
Лесной пожар под Парижем охватил почти две тысячи гектаров - фото
Sputnik Грузия
Крупный лесной пожар вспыхнул в массиве Фонтенбло, расположенном примерно в 60 километрах от Парижа. Смотрите в фотоленте Sputnik, как французские спасатели... 14.07.2026, Sputnik Грузия
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По последним данным, возгорание, начавшееся 12 июля, охватило около двух тысяч гектаров леса. В целях безопасности из прилегающих районов были эвакуированы порядка 900 человек, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.В ликвидации пожара задействованы около 850 пожарных, специальная авиация, включая самолеты-амфибии Canadair, а также тяжелая техника. Для усиления группировки спасателей французская армия направит бульдозеры. К тушению огня присоединились и местные фермеры.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости, в мире, париж, франция, происшествия

Лесной пожар под Парижем охватил почти две тысячи гектаров - фото

09:18 14.07.2026 (обновлено: 17:49 14.07.2026)
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Крупный лесной пожар вспыхнул в массиве Фонтенбло, расположенном примерно в 60 километрах от Парижа. Смотрите в фотоленте Sputnik, как французские спасатели борются с огненной стихией
По последним данным, возгорание, начавшееся 12 июля, охватило около двух тысяч гектаров леса. В целях безопасности из прилегающих районов были эвакуированы порядка 900 человек, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
В ликвидации пожара задействованы около 850 пожарных, специальная авиация, включая самолеты-амфибии Canadair, а также тяжелая техника. Для усиления группировки спасателей французская армия направит бульдозеры. К тушению огня присоединились и местные фермеры.
© REUTERS Stephane Mahe

Пожарный тушит пламя в лесу Фонтенбло.

Пожарный тушит пламя в лесу Фонтенбло. - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS Stephane Mahe

Пожарный тушит пламя в лесу Фонтенбло.

© REUTERS Stephane Mahe

Дым от лесного пожара в районе Фонтенбло.

Дым от лесного пожара в районе Фонтенбло. - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS Stephane Mahe

Дым от лесного пожара в районе Фонтенбло.

© REUTERS Benoit Tessier

Фермер наполняют ковш экскаватора водой, чтобы помочь локализовать лесной пожар.

Фермер наполняют ковш экскаватора водой, чтобы помочь локализовать лесной пожар. - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS Benoit Tessier

Фермер наполняют ковш экскаватора водой, чтобы помочь локализовать лесной пожар.

© REUTERS Stephane Mahe

Лесной пожар в лесу Фонтенбло в Нуази-сюр-Эколь.

Лесной пожар в лесу Фонтенбло в Нуази-сюр-Эколь. - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS Stephane Mahe

Лесной пожар в лесу Фонтенбло в Нуази-сюр-Эколь.

© AP Photo / Emma Da Silva

Обгоревшие деревья после лесного пожара в районе Фонтенбло.

Обгоревшие деревья после лесного пожара в районе Фонтенбло. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Emma Da Silva

Обгоревшие деревья после лесного пожара в районе Фонтенбло.

© REUTERS Stephane Mahe

Пожарные участвуют в тушении пожара в лесу Фонтенбло.

Пожарные участвуют в тушении пожара в лесу Фонтенбло. - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS Stephane Mahe

Пожарные участвуют в тушении пожара в лесу Фонтенбло.

© REUTERS Benoit Tessier

Последствия пожара в лесу Фонтенбло в Нуази-сюр-Эколь.

Последствия пожара в лесу Фонтенбло в Нуази-сюр-Эколь. - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS Benoit Tessier

Последствия пожара в лесу Фонтенбло в Нуази-сюр-Эколь.

© REUTERS Stephane Mahe

Пожарный самолет Canadair набирает воду из Сены, чтобы помочь в борьбе с лесным пожаром.

Пожарный самолет Canadair набирает воду из Сены, чтобы помочь в борьбе с лесным пожаром. - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS Stephane Mahe

Пожарный самолет Canadair набирает воду из Сены, чтобы помочь в борьбе с лесным пожаром.

© REUTERS 2026 Planet Labs PBC

Спутниковый снимок показывает дым, поднимающийся от лесных пожаров.

Спутниковый снимок показывает дым, поднимающийся от лесных пожаров. - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS 2026 Planet Labs PBC

Спутниковый снимок показывает дым, поднимающийся от лесных пожаров.

© REUTERS Stephane Mahe

Пожарный тушит пламя в лесу Фонтенбло.

Пожарный тушит пламя в лесу Фонтенбло. - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS Stephane Mahe

Пожарный тушит пламя в лесу Фонтенбло.

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