Лесной пожар под Парижем охватил почти две тысячи гектаров - фото

По последним данным, возгорание, начавшееся 12 июля, охватило около двух тысяч гектаров леса. В целях безопасности из прилегающих районов были эвакуированы порядка 900 человек, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.В ликвидации пожара задействованы около 850 пожарных, специальная авиация, включая самолеты-амфибии Canadair, а также тяжелая техника. Для усиления группировки спасателей французская армия направит бульдозеры. К тушению огня присоединились и местные фермеры.
Крупный лесной пожар вспыхнул в массиве Фонтенбло, расположенном примерно в 60 километрах от Парижа. Смотрите в фотоленте Sputnik, как французские спасатели борются с огненной стихией
По последним данным, возгорание, начавшееся 12 июля, охватило около двух тысяч гектаров леса. В целях безопасности из прилегающих районов были эвакуированы порядка 900 человек, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
В ликвидации пожара задействованы около 850 пожарных, специальная авиация, включая самолеты-амфибии Canadair, а также тяжелая техника. Для усиления группировки спасателей французская армия направит бульдозеры. К тушению огня присоединились и местные фермеры.