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Армия России нанесла удары по предприятиям ВПК в Киеве и портам
Армия России нанесла удары по предприятиям ВПК в Киеве и портам
Sputnik Грузия
Для нанесения ударов российские военные используют высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T14:44+0400
2026-07-14T14:44+0400
2026-07-14T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате в Киеве были поражены предприятия военной промышленности, которые участвуют в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов.Помимо того, поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.Накануне ВС России также произвели групповые удары по украинским портам. Были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске (Одесская область), которые использовались украинскими вооруженными формированиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, киев, одесская область, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, киев, одесская область, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Армия России нанесла удары по предприятиям ВПК в Киеве и портам
14:44 14.07.2026 (обновлено: 18:38 14.07.2026)
Для нанесения ударов российские военные используют высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, в результате в Киеве были поражены предприятия военной промышленности, которые участвуют в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов.
Помимо того, поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.
Накануне ВС России также произвели групповые удары по украинским портам. Были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске (Одесская область), которые использовались украинскими вооруженными формированиями.