https://sputnik-georgia.ru/20260714/armiya-rossii-nanesla-udary-po-predpriyatiyam-vpk-v-kieve-i-portam-299639693.html

Армия России нанесла удары по предприятиям ВПК в Киеве и портам

Армия России нанесла удары по предприятиям ВПК в Киеве и портам

Sputnik Грузия

Для нанесения ударов российские военные используют высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T14:44+0400

2026-07-14T14:44+0400

2026-07-14T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате в Киеве были поражены предприятия военной промышленности, которые участвуют в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов.Помимо того, поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.Накануне ВС России также произвели групповые удары по украинским портам. Были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске (Одесская область), которые использовались украинскими вооруженными формированиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, киев, одесская область, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины