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Иностранец пытался незаконно ввезти в Грузию золотые монеты

Иностранец пытался незаконно ввезти в Грузию золотые монеты

Sputnik Грузия

Материалы дела направлены в Следственную службу Министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T22:36+0400

2026-07-14T22:36+0400

2026-07-14T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Сотрудники Таможенной службы Министерства финансов Грузии в аэропорту Тбилиси в ходе детального досмотра ручной клади иностранного гражданина обнаружили пять золотых монет, подлежащих обязательному декларированию.Общий вес монет составил 71 грамм. Общая таможенная стоимость монет составила 24 840 лари (около 10 тысяч долларов).Материалы дела против нарушителя направлены в Следственную службу Министерства финансов Грузии для дальнейшего разбирательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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