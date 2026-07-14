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Хаоса в Грузии не будет: к чему привели радикальные действия оппозиции - видео
Хаоса в Грузии не будет: к чему привели радикальные действия оппозиции - видео
Sputnik Грузия
Штурм здания администрации президента 4 октября 2025 года до сих пор остается резонансным делом для всей Грузии. 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T18:26+0400
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Тогда часть участников акции протеста, проходившей в центре Тбилиси у здания парламента, решила переместиться к администрации президента и ворваться в это здание, объявив о “передаче власти народу” – но попытка штурма не удалась.Полиции пришлось применить против участников акции спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали 25 полицейских, 64 участника акции были задержаны.После этого градус радикализации акций протеста значительно снизился – далеко не все выступили за переворот.. Часть митингующих не поддержала попытки некоторых лидеров пойти на дальнейшую конфронтацию с властью.В мае и июне 2026 года суд вынес обвинительные приговоры десяткам обвиняемых по делу о штурме. Они были приговорены к разным срокам лишения свободы. Еще одного задержали в июле на границе с Арменией – в 2025 году он приобрел большое количество оружия и боеприпасов, которые по данным следствия, планировал применить в ходе беспорядков.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , оппозиция, беспорядки, акции протеста, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , оппозиция, беспорядки, акции протеста, грузия, видео

Хаоса в Грузии не будет: к чему привели радикальные действия оппозиции - видео

18:26 14.07.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Штурм здания администрации президента 4 октября 2025 года до сих пор остается резонансным делом для всей Грузии.
Тогда часть участников акции протеста, проходившей в центре Тбилиси у здания парламента, решила переместиться к администрации президента и ворваться в это здание, объявив о “передаче власти народу” – но попытка штурма не удалась.

Полиции пришлось применить против участников акции спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали 25 полицейских, 64 участника акции были задержаны.

После этого градус радикализации акций протеста значительно снизился – далеко не все выступили за переворот.. Часть митингующих не поддержала попытки некоторых лидеров пойти на дальнейшую конфронтацию с властью.

В мае и июне 2026 года суд вынес обвинительные приговоры десяткам обвиняемых по делу о штурме. Они были приговорены к разным срокам лишения свободы. Еще одного задержали в июле на границе с Арменией – в 2025 году он приобрел большое количество оружия и боеприпасов, которые по данным следствия, планировал применить в ходе беспорядков.
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