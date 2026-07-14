https://sputnik-georgia.ru/20260714/khaosa-v-gruzii-ne-budet-k-chemu-priveli-radikalnye-deystviya-oppozitsii---video-299639122.html

Хаоса в Грузии не будет: к чему привели радикальные действия оппозиции - видео

Хаоса в Грузии не будет: к чему привели радикальные действия оппозиции - видео

Sputnik Грузия

Штурм здания администрации президента 4 октября 2025 года до сих пор остается резонансным делом для всей Грузии. 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T18:26+0400

2026-07-14T18:26+0400

2026-07-14T18:26+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

видеоклуб

оппозиция

беспорядки

акции протеста

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/0e/299638953_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b1a874a2830cbf56592d0abfeec1ebcf.jpg

Тогда часть участников акции протеста, проходившей в центре Тбилиси у здания парламента, решила переместиться к администрации президента и ворваться в это здание, объявив о “передаче власти народу” – но попытка штурма не удалась.Полиции пришлось применить против участников акции спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали 25 полицейских, 64 участника акции были задержаны.После этого градус радикализации акций протеста значительно снизился – далеко не все выступили за переворот.. Часть митингующих не поддержала попытки некоторых лидеров пойти на дальнейшую конфронтацию с властью.В мае и июне 2026 года суд вынес обвинительные приговоры десяткам обвиняемых по делу о штурме. Они были приговорены к разным срокам лишения свободы. Еще одного задержали в июле на границе с Арменией – в 2025 году он приобрел большое количество оружия и боеприпасов, которые по данным следствия, планировал применить в ходе беспорядков.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , оппозиция, беспорядки, акции протеста, грузия, видео