Хаоса в Грузии не будет: к чему привели радикальные действия оппозиции - видео
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Штурм здания администрации президента 4 октября 2025 года до сих пор остается резонансным делом для всей Грузии.
Тогда часть участников акции протеста, проходившей в центре Тбилиси у здания парламента, решила переместиться к администрации президента и ворваться в это здание, объявив о “передаче власти народу” – но попытка штурма не удалась.
Полиции пришлось применить против участников акции спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали 25 полицейских, 64 участника акции были задержаны.
После этого градус радикализации акций протеста значительно снизился – далеко не все выступили за переворот.. Часть митингующих не поддержала попытки некоторых лидеров пойти на дальнейшую конфронтацию с властью.
В мае и июне 2026 года суд вынес обвинительные приговоры десяткам обвиняемых по делу о штурме. Они были приговорены к разным срокам лишения свободы. Еще одного задержали в июле на границе с Арменией – в 2025 году он приобрел большое количество оружия и боеприпасов, которые по данным следствия, планировал применить в ходе беспорядков.
Полиции пришлось применить против участников акции спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали 25 полицейских, 64 участника акции были задержаны.
После этого градус радикализации акций протеста значительно снизился – далеко не все выступили за переворот.. Часть митингующих не поддержала попытки некоторых лидеров пойти на дальнейшую конфронтацию с властью.
В мае и июне 2026 года суд вынес обвинительные приговоры десяткам обвиняемых по делу о штурме. Они были приговорены к разным срокам лишения свободы. Еще одного задержали в июле на границе с Арменией – в 2025 году он приобрел большое количество оружия и боеприпасов, которые по данным следствия, планировал применить в ходе беспорядков.