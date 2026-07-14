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Кровавое ДТП на востоке Грузии – погибла мать с ребенком

Кровавое ДТП на востоке Грузии – погибла мать с ребенком

Sputnik Грузия

Водитель, причастный к ДТП, арестован. Идет следствие 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T10:55+0400

2026-07-14T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Внедорожник сбил пешеходов в городе Гори (регион Шида Картли) – в результате ДТП погибли мать и ее трехлетний ребенок. По информации СМИ, автомобиль типа "джип" наехал на женщину с дочкой на улице Чавчавадзе в центре Гори. Пострадавших доставили в местные клиники, но спасти их жизни врачам не удалось.По данным министерства внутренних дел, ведется расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии. Водитель, причастный к ДТП, арестован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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