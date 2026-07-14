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Кровавое ДТП на востоке Грузии – погибла мать с ребенком
Кровавое ДТП на востоке Грузии – погибла мать с ребенком
Sputnik Грузия
Водитель, причастный к ДТП, арестован. Идет следствие 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T10:55+0400
2026-07-14T10:55+0400
2026-07-14T11:38+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Внедорожник сбил пешеходов в городе Гори (регион Шида Картли) – в результате ДТП погибли мать и ее трехлетний ребенок. По информации СМИ, автомобиль типа "джип" наехал на женщину с дочкой на улице Чавчавадзе в центре Гори. Пострадавших доставили в местные клиники, но спасти их жизни врачам не удалось.По данным министерства внутренних дел, ведется расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии. Водитель, причастный к ДТП, арестован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, шида картли, гори, дтп
происшествия, грузия, новости, шида картли, гори, дтп
Кровавое ДТП на востоке Грузии – погибла мать с ребенком
10:55 14.07.2026 (обновлено: 11:38 14.07.2026)
Водитель, причастный к ДТП, арестован. Идет следствие
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Внедорожник сбил пешеходов в городе Гори (регион Шида Картли) – в результате ДТП погибли мать и ее трехлетний ребенок.
По информации СМИ, автомобиль типа "джип" наехал на женщину с дочкой на улице Чавчавадзе в центре Гори. Пострадавших доставили в местные клиники, но спасти их жизни врачам не удалось.
По данным министерства внутренних дел, ведется расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии. Водитель, причастный к ДТП, арестован.