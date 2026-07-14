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Международная премия "Евразия" приглашает участников из Грузии

Международная премия "Евразия" приглашает участников из Грузии

Sputnik Грузия

Международная Премия "Евразия" – уникальная площадка, помогающая участникам совместно развивать свои инициативы в разных странах, заявила координатор... 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T15:11+0400

2026-07-14T15:11+0400

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Она выступила на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона проекта, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В прошлом году многие финалисты объединили ресурсы и сейчас совместно развивают свои инициативы в разных странах. Именно такая синергия – главная цель нашей площадки", – заявила Иванова.Международная Премия "Евразия" – первая в истории награда за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.Проект объединяет авторов востребованных общественных, образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Премию реализует АНО "Евразия" совместно с Россотрудничеством.Премия состоит из 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", "Яркий старт", "Искусство учить", "По зову сердца". Также специальная номинация от генерального партнера – Россотрудничества – для проектов особой значимости.Призовой фонд премии суммарно составляет 17 миллионов рублей, где 1 миллион – это главный приз за первое место в каждой номинации.Подать заявки на участие можно до 30 августа на официальном сайте премии premiyaevrazia.su.Затем – важный этап международного голосования, который пройдет с 5 по 18 октября.Финал состоится 30 октября в Москве. Финалисты очно защищают свои проекты перед экспертным жюри. А 31 октября состоится торжественная церемония награждения победителей.Кроме того, финалистов в Москве ждет уникальная четырехдневная программа: мастер-классы, встречи с амбассадорами, круглые столы, экскурсии и, конечно, обмен опытом и общение.Презентация проекта в Тбилиси, по мнению организаторов, особенно важна, так как Грузия известна своими богатыми культурными традициями, активным общественным сектором и людьми, которые стремятся сохранять гуманитарные связи.Важность проведения подобных конкурсов отметили и участники пресс-конференции – международный журналист Георгий Джабишвили и общественный деятель Михаил Жгенти.

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