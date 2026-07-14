https://sputnik-georgia.ru/20260714/moshennichestvo-s-vizami-v-ssha-dlya-grazhdan-gruzii--vyyavlena-prestupnaya-gruppa-299642809.html

Мошенничество с визами в США для граждан Грузии – выявлена преступная группа

Мошенничество с визами в США для граждан Грузии – выявлена преступная группа

Sputnik Грузия

Члены группы убеждали граждан, что с помощью подготовленных ими документов и придуманных историй они смогут без проблем получить убежище в США 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T23:31+0400

2026-07-14T23:31+0400

2026-07-14T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии совместно с посольством США выявила преступную группу из четырех человек, которая занималась подготовкой поддельных документов для получения визы и убежища в Соединенных Штатах, сообщили в пресс-службе ведомства. Преступная группа была создана в условиях ужесточения иммиграционной политики США и усиления контроля на границе с целью получения материальной выгоды. Целью группы было изготовление для граждан Грузии, желающих получить убежище в США, вымышленных историй (так называемых "кейсов") и соответствующих поддельных документов. Члены группы убеждали граждан, что с помощью подготовленных документов и вымышленных историй они смогут без проблем получить убежище в США.Для этого они составляли несуществующие рассказы о том, что граждане Грузии якобы подвергались преследованию на родине по различным причинам, в том числе из-за политических взглядов, сексуальной ориентации, давления со стороны правоохранительных органов и других обстоятельств. Следствие также установило, что в период с 1 января 2025 года по июнь 2026 года участники преступной группы получили доход преступным путем в размере 675 794 лари, 388 526 долларов США и 4 964 евро.Один из участников преступной группы был задержан 13 июля, двум фигурантам заочно предъявлены обвинения. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Четвертому фигуранту дела, который признал свою вину, грозит до семи лет лишения свободы.В начале июня были выявлены еще две организованные преступные группы, задержаны три человека, а уголовное преследование начато в отношении шести лиц.Прокуратура в установленные законом сроки обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.Расследование продолжается как по указанным фактам, так и для выявления других лиц, причастных к аналогичным эпизодам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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