https://sputnik-georgia.ru/20260714/moshennichestvo-s-vizami-v-ssha-dlya-grazhdan-gruzii--vyyavlena-prestupnaya-gruppa-299642809.html
Мошенничество с визами в США для граждан Грузии – выявлена преступная группа
Мошенничество с визами в США для граждан Грузии – выявлена преступная группа
Sputnik Грузия
Члены группы убеждали граждан, что с помощью подготовленных ими документов и придуманных историй они смогут без проблем получить убежище в США 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T23:31+0400
2026-07-14T23:31+0400
2026-07-14T23:39+0400
грузия
новости
происшествия
сша
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265374504_0:113:3071:1840_1920x0_80_0_0_0828c2b3990427e27162078a04bbd13f.jpg
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии совместно с посольством США выявила преступную группу из четырех человек, которая занималась подготовкой поддельных документов для получения визы и убежища в Соединенных Штатах, сообщили в пресс-службе ведомства. Преступная группа была создана в условиях ужесточения иммиграционной политики США и усиления контроля на границе с целью получения материальной выгоды. Целью группы было изготовление для граждан Грузии, желающих получить убежище в США, вымышленных историй (так называемых "кейсов") и соответствующих поддельных документов. Члены группы убеждали граждан, что с помощью подготовленных документов и вымышленных историй они смогут без проблем получить убежище в США.Для этого они составляли несуществующие рассказы о том, что граждане Грузии якобы подвергались преследованию на родине по различным причинам, в том числе из-за политических взглядов, сексуальной ориентации, давления со стороны правоохранительных органов и других обстоятельств. Следствие также установило, что в период с 1 января 2025 года по июнь 2026 года участники преступной группы получили доход преступным путем в размере 675 794 лари, 388 526 долларов США и 4 964 евро.Один из участников преступной группы был задержан 13 июля, двум фигурантам заочно предъявлены обвинения. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Четвертому фигуранту дела, который признал свою вину, грозит до семи лет лишения свободы.В начале июня были выявлены еще две организованные преступные группы, задержаны три человека, а уголовное преследование начато в отношении шести лиц.Прокуратура в установленные законом сроки обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.Расследование продолжается как по указанным фактам, так и для выявления других лиц, причастных к аналогичным эпизодам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265374504_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_966bf62641c8cd9f1031ae5ff26bbd6f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, сша, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, сша, тбилисский городской суд
Мошенничество с визами в США для граждан Грузии – выявлена преступная группа
23:31 14.07.2026 (обновлено: 23:39 14.07.2026)
Члены группы убеждали граждан, что с помощью подготовленных ими документов и придуманных историй они смогут без проблем получить убежище в США
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии совместно с посольством США выявила преступную группу из четырех человек, которая занималась подготовкой поддельных документов для получения визы и убежища в Соединенных Штатах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Преступная группа была создана в условиях ужесточения иммиграционной политики США и усиления контроля на границе с целью получения материальной выгоды.
Целью группы было изготовление для граждан Грузии, желающих получить убежище в США, вымышленных историй (так называемых "кейсов") и соответствующих поддельных документов.
Члены группы убеждали граждан, что с помощью подготовленных документов и вымышленных историй они смогут без проблем получить убежище в США.
Для этого они составляли несуществующие рассказы о том, что граждане Грузии якобы подвергались преследованию на родине по различным причинам, в том числе из-за политических взглядов, сексуальной ориентации, давления со стороны правоохранительных органов и других обстоятельств.
Для подтверждения этих историй обвиняемые изготавливали поддельные документы. Во время обыска дома и офиса одного из них в изъятых мобильных телефонах и компьютерной технике были обнаружены поддельные документы, подготовленные примерно на 500 граждан, а также истории, предназначенные для заявителей на получение убежища.
Следствие также установило, что в период с 1 января 2025 года по июнь 2026 года участники преступной группы получили доход преступным путем в размере 675 794 лари, 388 526 долларов США и 4 964 евро.
Один из участников преступной группы был задержан 13 июля, двум фигурантам заочно предъявлены обвинения. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Четвертому фигуранту дела, который признал свою вину, грозит до семи лет лишения свободы.
В начале июня были выявлены еще две организованные преступные группы, задержаны три человека, а уголовное преследование начато в отношении шести лиц.
Прокуратура в установленные законом сроки обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.
Расследование продолжается как по указанным фактам, так и для выявления других лиц, причастных к аналогичным эпизодам.