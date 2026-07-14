https://sputnik-georgia.ru/20260714/na-skolko-vyrosla-vneshnyaya-torgovlya-gruzii-v-pervom-polugodii-2026-goda-299623789.html

На сколько выросла внешняя торговля Грузии в первом полугодии 2026 года

На сколько выросла внешняя торговля Грузии в первом полугодии 2026 года

Sputnik Грузия

Экспорт составил 3,8 миллиарда долларов, что на 20,1% больше по сравнению с первым полугодием 2025 года 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T09:01+0400

2026-07-14T09:01+0400

2026-07-14T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2026 года вырос на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 12,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 9 миллиардов долларов, что на 0,7% больше данных за январь-июнь 2025 года.Экспорт составил 3,8 миллиарда долларов, что на 20,1% больше по сравнению с первым полугодием 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,2 миллиарда долларов, что на 10,2% меньше аналогичного показателя прошлого года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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