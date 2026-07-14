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Найден новый способ оценки здоровья сердца
Найден новый способ оценки здоровья сердца
Sputnik Грузия
Ученые выяснили, что признаки ишемической болезни сердца можно обнаружить по изменениям состава выдыхаемого воздуха после физической нагрузки 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T17:18+0400
2026-07-14T17:18+0400
2026-07-14T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Ученые Сеченовского университета (Россия) смогли обнаружить маркеры ишемической болезни сердца в выдыхаемом человеком воздухе после физической нагрузки, сообщили в пресс-службе вуза.Ученым удалось выяснить, что признаки ишемической болезни сердца можно обнаружить по изменениям состава выдыхаемого воздуха после физической нагрузки.Такие результаты были получены в ходе исследования, в нем приняли участие 80 человек. У 31 пациента обнаруженные нарушения кровоснабжения миокарда в последствии были подтверждены компьютерной томографией.Для анализа состава выдыхаемого воздуха ученые использовали протонную масс-спектрометрию высокого разрешения. После этого они обрабатывали данные с помощью алгоритмов машинного обучения.В вузе подчеркнули, что алгоритм правильно определял около 77% пациентов с признаками ишемической болезни сердца.Вместе с тем, внедрять этот метод в клиническую практику еще рано, так как сначала нужно проверить его на большем количестве пациентов."В будущем такой анализ может использоваться как дополнительный инструмент для предварительной оценки состояния сердца", – подчеркнули в пресс-службе вуза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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наука, в мире, россия, здравоохранение
наука, в мире, россия, здравоохранение
Найден новый способ оценки здоровья сердца
17:18 14.07.2026 (обновлено: 23:41 14.07.2026)
Ученые выяснили, что признаки ишемической болезни сердца можно обнаружить по изменениям состава выдыхаемого воздуха после физической нагрузки
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Ученые Сеченовского университета (Россия) смогли обнаружить маркеры ишемической болезни сердца в выдыхаемом человеком воздухе после физической нагрузки, сообщили в пресс-службе вуза.
Ученым удалось выяснить, что признаки ишемической болезни сердца можно обнаружить по изменениям состава выдыхаемого воздуха после физической нагрузки.
"Изменения состава летучих органических соединений после физической нагрузки позволяют с высокой чувствительностью отличать пациентов с нарушением кровоснабжения миокарда от людей без таких изменений", – уточнили в университете.
Такие результаты были получены в ходе исследования, в нем приняли участие 80 человек. У 31 пациента обнаруженные нарушения кровоснабжения миокарда в последствии были подтверждены компьютерной томографией.
Для анализа состава выдыхаемого воздуха ученые использовали протонную масс-спектрометрию высокого разрешения. После этого они обрабатывали данные с помощью алгоритмов машинного обучения.
В вузе подчеркнули, что алгоритм правильно определял около 77% пациентов с признаками ишемической болезни сердца.
Вместе с тем, внедрять этот метод в клиническую практику еще рано, так как сначала нужно проверить его на большем количестве пациентов.
"В будущем такой анализ может использоваться как дополнительный инструмент для предварительной оценки состояния сердца", – подчеркнули в пресс-службе вуза.