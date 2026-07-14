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Поможет ли единая платформа цен сэкономить на продуктах
Поможет ли единая платформа цен сэкономить на продуктах
Sputnik Грузия
Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии запустило единую информационную платформу для мониторинга программы "Семейная корзина", где... 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T13:21+0400
2026-07-14T13:21+0400
2026-07-14T13:21+0400
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Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии запустило единую информационную платформу для мониторинга программы "Семейная корзина", где пользователи смогут в режиме одного окна сравнивать цены и наиболее выгодные предложения на товары первой необходимости в различных торговых сетях.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, сможет ли это повлиять на расходы граждан, позволив им сэкономить. Большинство проголосовавших считают, что цены зависят от инфляции, поэтому ожидать позитивных результатов не стоит.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, цены, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, цены, инфографика, инфографика
Поможет ли единая платформа цен сэкономить на продуктах
Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии запустило единую информационную платформу для мониторинга программы "Семейная корзина", где пользователи смогут в режиме одного окна сравнивать цены и наиболее выгодные предложения на товары первой необходимости в различных торговых сетях.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, сможет ли это повлиять на расходы граждан, позволив им сэкономить. Большинство проголосовавших считают, что цены зависят от инфляции, поэтому ожидать позитивных результатов не стоит.