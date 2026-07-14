https://sputnik-georgia.ru/20260714/pomozhet-li-edinaya-platforma-tsen-sekonomit-na-produktakh-299630498.html

Поможет ли единая платформа цен сэкономить на продуктах

Поможет ли единая платформа цен сэкономить на продуктах

Sputnik Грузия

Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии запустило единую информационную платформу для мониторинга программы "Семейная корзина", где... 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T13:21+0400

2026-07-14T13:21+0400

2026-07-14T13:21+0400

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Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии запустило единую информационную платформу для мониторинга программы "Семейная корзина", где пользователи смогут в режиме одного окна сравнивать цены и наиболее выгодные предложения на товары первой необходимости в различных торговых сетях.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, сможет ли это повлиять на расходы граждан, позволив им сэкономить. Большинство проголосовавших считают, что цены зависят от инфляции, поэтому ожидать позитивных результатов не стоит.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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