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Премия "Евразия" – шанс заявить о себе

Премия "Евразия" – шанс заявить о себе

Sputnik Грузия

Международная премия "Евразия" открыта для инициатив из любых сфер и приглашает к участию также молодых специалистов — от учителей до врачей 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T18:56+0400

2026-07-14T18:56+0400

2026-07-14T18:56+0400

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Об этом заявила координатор оргкомитета Международной премии "Евразия" Алена Иванова на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Пресс-конференция была посвящена открытию нового сезона Международной премии "Евразия"."Евразия" развивает разные проекты разных направлений. Это культура, социология, волонтерство, гуманитарные проекты, сохранение исторической памяти. Мы ждем участников во всех номинациях. Их, напомню, десять. Также в наших проектах участвует и молодежь со всех стран. Это врачи, учителя. Так что принимайте участие", - заявила Иванова.Международная Премия "Евразия" — первая в истории награда за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.Проект объединяет авторов востребованных общественных, образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Премию реализует АНО "Евразия" совместно с Россотрудничеством.Премия состоит из 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", "Яркий старт", "Искусство учить", "По зову сердца". Также, специальная номинация от генерального партнера — Россотрудничества — для проектов особой значимости.Призовой фонд премии суммарно составляет 17 миллионов рублей, где 1 миллион — это главный приз за первое место в каждой номинации.Подать заявки на участие можно до 30 августа на официальном сайте премии premiyaevrazia.su.

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