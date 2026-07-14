https://sputnik-georgia.ru/20260714/premiya-evraziya--shans-zayavit-o-sebe-299641175.html
Премия "Евразия" – шанс заявить о себе
Премия "Евразия" – шанс заявить о себе
Sputnik Грузия
Международная премия "Евразия" открыта для инициатив из любых сфер и приглашает к участию также молодых специалистов — от учителей до врачей 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T18:56+0400
2026-07-14T18:56+0400
2026-07-14T18:56+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео-новости из грузии
видео
новости
грузия
пресс-центр
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/0e/299640638_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e40ea19496051162bd9f7801b0751cc5.jpg
Об этом заявила координатор оргкомитета Международной премии "Евразия" Алена Иванова на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Пресс-конференция была посвящена открытию нового сезона Международной премии "Евразия"."Евразия" развивает разные проекты разных направлений. Это культура, социология, волонтерство, гуманитарные проекты, сохранение исторической памяти. Мы ждем участников во всех номинациях. Их, напомню, десять. Также в наших проектах участвует и молодежь со всех стран. Это врачи, учителя. Так что принимайте участие", - заявила Иванова.Международная Премия "Евразия" — первая в истории награда за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.Проект объединяет авторов востребованных общественных, образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Премию реализует АНО "Евразия" совместно с Россотрудничеством.Премия состоит из 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", "Яркий старт", "Искусство учить", "По зову сердца". Также, специальная номинация от генерального партнера — Россотрудничества — для проектов особой значимости.Призовой фонд премии суммарно составляет 17 миллионов рублей, где 1 миллион — это главный приз за первое место в каждой номинации.Подать заявки на участие можно до 30 августа на официальном сайте премии premiyaevrazia.su.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/0e/299640638_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ae7588fb3e3958b853d2726cb6e2d6c6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, новости, грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, новости, грузия, пресс-центр, видео
Премия "Евразия" – шанс заявить о себе
Международная премия "Евразия" открыта для инициатив из любых сфер и приглашает к участию также молодых специалистов — от учителей до врачей
Об этом заявила координатор оргкомитета Международной премии "Евразия" Алена Иванова на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Пресс-конференция была посвящена открытию нового сезона Международной премии "Евразия".
"Евразия" развивает разные проекты разных направлений. Это культура, социология, волонтерство, гуманитарные проекты, сохранение исторической памяти. Мы ждем участников во всех номинациях. Их, напомню, десять. Также в наших проектах участвует и молодежь со всех стран. Это врачи, учителя. Так что принимайте участие", - заявила Иванова.
Международная Премия "Евразия" — первая в истории награда за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.
Проект объединяет авторов востребованных общественных, образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Премию реализует АНО "Евразия" совместно с Россотрудничеством.
Премия состоит из 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", "Яркий старт", "Искусство учить", "По зову сердца". Также, специальная номинация от генерального партнера — Россотрудничества — для проектов особой значимости.
Призовой фонд премии суммарно составляет 17 миллионов рублей, где 1 миллион — это главный приз за первое место в каждой номинации.
Подать заявки на участие можно до 30 августа на официальном сайте премии premiyaevrazia.su
.