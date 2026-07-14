https://sputnik-georgia.ru/20260714/prostranstvo-dlya-professionalnogo-razgovora--dzhabishvili-o-premii-evraziya-299638756.html

Пространство для профессионального разговора – Джабишвили о премии "Евразия"

Пространство для профессионального разговора – Джабишвили о премии "Евразия"

Sputnik Грузия

Номинация "Голос Евразии" на Международной премии "Евразия" призвана объединить журналистов и экспертов для объективного анализа медиасреды и сохранения... 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T18:21+0400

2026-07-14T18:21+0400

2026-07-14T18:21+0400

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Об этом заявил международный журналист Георгий Джабишвили на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Пресс-конференция была посвящена открытию нового сезона Международной премии "Евразия"."За годы работы международным журналистом я все больше убеждаюсь: когда между странами возникают разногласия, особенно возрастает ценность профессионального и честного разговора... Грузию и Россию объединяет многовековая история, общекультурные и духовные традиции. Уверен, что подобные проекты помогают сохранять эти связи и создавать новые возможности для сотрудничества", - сказал Джабишвили.По его словам, несмотря на то, что сегодня официальный политический диалог между Москвой и Тбилиси остается ограниченным, сохранены межчеловеческие, торговые и культурные связи, остается интерес к истории и традициям друг друга."Все это требует пространства для профессионального разговора и объективного освещения. Международная премия "Евразия" как раз создает такую площадку для людей, которые работают с информацией, общественными инициативами и гуманитарными проектами", - сказал он.Как отметил журналист, последние десятилетия в Грузии активно развивается сектор НПО, в том числе при участии зарубежного финансирования.По его словам, этот процесс оказал серьезное влияние на общественную жизнь страны и информационную среду, поэтому сегодня особенно важна роль профессиональных журналистов и экспертов, которые способны анализировать происходящее и показывать разные стороны событий."Именно поэтому я считаю важной номинацию "Голос Евразии". Она поддерживает тех, кто стремится к ответственному подходу в работе с информацией и развитию профессионального диалога", - отметил Джабишвили.Международная Премия "Евразия" — первая в истории награда за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.Проект объединяет авторов востребованных общественных, образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Премию реализует АНО "Евразия" совместно с Россотрудничеством.Премия состоит из 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", "Яркий старт", "Искусство учить", "По зову сердца". Также, специальная номинация от генерального партнера — Россотрудничества — для проектов особой значимости.Призовой фонд премии суммарно составляет 17 миллионов рублей, где 1 миллион — это главный приз за первое место в каждой номинации.Подать заявки на участие можно до 30 августа на официальном сайте премии

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