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Путин: РФ будет отвечать зеркально и мощнее на удары противника
Путин: РФ будет отвечать зеркально и мощнее на удары противника
Sputnik Грузия
Глава российского государства обратил внимание на то, что противник чувствует удары Вооруженных Сил РФ 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T12:26+0400
2026-07-14T12:26+0400
2026-07-14T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Россия будет отвечать зеркально и в несколько раз мощнее на попытки ударов противника по территории страны, заявил российский лидер Владимир Путин в видео, которое опубликовал журналист "Вестей" Павел Зарубин.Президент посетил в понедельник выставку Народного фронта "Все для Победы!". На ней представили и новые разработки "Кулибин-клуба" для бойцов РФ в зоне СВО.Также российскому лидеру показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".Кроме того, глава государства в понедельник выступил в Национальном центре "Россия" на форуме Общероссийского народного фронта "Все для Победы!". Он высказал уверенность в безусловной победе России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины
Путин: РФ будет отвечать зеркально и мощнее на удары противника
12:26 14.07.2026 (обновлено: 18:41 14.07.2026)
Глава российского государства обратил внимание на то, что противник чувствует удары Вооруженных Сил РФ
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Россия будет отвечать зеркально и в несколько раз мощнее на попытки ударов противника по территории страны, заявил российский лидер Владимир Путин в видео, которое опубликовал журналист "Вестей" Павел Зарубин.
Президент посетил в понедельник выставку Народного фронта "Все для Победы!". На ней представили и новые разработки "Кулибин-клуба" для бойцов РФ в зоне СВО.
Также российскому лидеру показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
"Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары по территории Российской Федерации, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. И противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом", – сказал Путин.
Кроме того, глава государства в понедельник выступил в Национальном центре "Россия" на форуме Общероссийского народного фронта "Все для Победы!". Он высказал уверенность в безусловной победе России.