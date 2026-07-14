https://sputnik-georgia.ru/20260714/putin-rf-budet-otvechat-zerkalno-i-moschnee-na-udary-protivnika--299639236.html

Путин: РФ будет отвечать зеркально и мощнее на удары противника

Путин: РФ будет отвечать зеркально и мощнее на удары противника

Sputnik Грузия

Глава российского государства обратил внимание на то, что противник чувствует удары Вооруженных Сил РФ 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T12:26+0400

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2026-07-14T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Россия будет отвечать зеркально и в несколько раз мощнее на попытки ударов противника по территории страны, заявил российский лидер Владимир Путин в видео, которое опубликовал журналист "Вестей" Павел Зарубин.Президент посетил в понедельник выставку Народного фронта "Все для Победы!". На ней представили и новые разработки "Кулибин-клуба" для бойцов РФ в зоне СВО.Также российскому лидеру показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".Кроме того, глава государства в понедельник выступил в Национальном центре "Россия" на форуме Общероссийского народного фронта "Все для Победы!". Он высказал уверенность в безусловной победе России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины