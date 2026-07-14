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Стихия в Телави показала силу общества и возможности государства – спикер парламента

Стихия в Телави показала силу общества и возможности государства – спикер парламента

Sputnik Грузия

Со столь масштабной стихией регион в последний раз столкнулся около полувека назад 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T13:20+0400

2026-07-14T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Возможности государства и сила общества лучше всего проявляются во время стихии, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя сход оползня в Телави. Рано утром 12 июля в результате обильных осадков, выпавших в городе Телави, река Телависхеви вышла из берегов, а селевой поток затопил несколько улиц города. На территории города выпало 57,3 мм осадков, что составляет 85% месячной нормы для июля. "Во время стихии лучше всего проявляются как возможности государства, так и сила общества. Когда превенция, координация и солидарность граждан действуют вместе, даже самые серьезные вызовы преодолеваются гораздо быстрее и эффективнее", – сказал Папуашвили. Председатель парламента особо отметил сплоченность жителей региона Кахети, администрации муниципалитетов Гурджаани, Ахмета, Кварели, Лагодехи, Сигнахи, Дедоплисцкаро и Сагареджо, которые в полном составе поддержали жителей Телави и продолжают вместе бороться с последствиями стихии. "Именно в такие моменты становится очевидно, что солидарность – это не просто слово, а реальные действия", – отметил Папуашвили. Он подчеркнул, что со столь масштабной стихией регион в последний раз столкнулся около полувека назад. "На этот раз профилактические меры, реализованные в предыдущие годы, дали результат. Три каскадных бетонных селезадерживающих сооружения на реке Телависхеви, которые в последний раз были очищены в 2022 году, приняли на себя основной удар стихии", – сказал Папуашвили. По его словам, после ликвидации последствий стихии город станет еще более благоустроенным и красивым с точки зрения инфраструктуры. В Грузии в последние годы участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, а спустя месяц по той же причине погибли еще три человека. В феврале 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек. Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии специалисты называют изменение климата. В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата. Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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