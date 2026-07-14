https://sputnik-georgia.ru/20260714/stroitelstvo-blagotvoritelno-obrazovatelnogo-tsentra-vifleem-nachinaetsya-v-batumi-299641337.html

Строительство благотворительно-образовательного центра "Вифлеем" начинается в Батуми

Строительство благотворительно-образовательного центра "Вифлеем" начинается в Батуми

Sputnik Грузия

В комплексе откроют дневной центр, который в течение дня будет обслуживать до 100 пожилых людей, детский сад на 150 мест с инклюзивной группой, а также дом... 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T19:24+0400

2026-07-14T19:24+0400

2026-07-14T19:24+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Строительство благотворительно-образовательного центра "Вифлеем" в Батуми(АР Аджария) - важный и масштабный проект, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Комплекс площадью 11,5 тысячи квадратных метров будет многофункциональным. В нем откроют дневной центр, который в течение дня будет обслуживать до 100 пожилых людей, детский сад на 150 мест с инклюзивной группой, а также дом престарелых, рассчитанный на постоянное проживание 150 человек. Глава правительства выразил особую благодарность автору и инициатору проекта - митрополиту Батумскому и Лазскому владыке Димитрию. "Как вы видите, это многофункциональный центр, главная цель которого - забота о людях. Еще раз благодарю всех, кто стал автором и вдохновителем этой идеи, и особенно владыку Димитрия", - заявил Кобахидзе. По словам митрополита Димитрия (Шиолашвили), реализация этого масштабного проекта была давней мечтой Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. "Мы посвящаем осуществление этого проекта памяти Илии II", - сказал владыка Димитрий. По его словам, этот проект будут совместно реализовывать церковь, государство и бизнес. Строительные работы будет осуществлять компания "Гумбати". Строительство обещают завершить в течение двух лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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