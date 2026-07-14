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Уровень воды реки Мтквари во Мцхета вернут к естественному показателю на три дня
Уровень воды реки Мтквари во Мцхета вернут к естественному показателю на три дня
Sputnik Грузия
Планируется плановая промывка водохранилища гидроэлектростанции с целью поддержания его полезного объема, а также очистки и удаления накопившегося мусора 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T11:58+0400
2026-07-14T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Компания "Джорджия генерация", оперирующая гидроэлектростанциями на реке Мтквари (Кура), снизит уровень воды в русле реки в городе Мцхета и вернет его к естественному показателю с 14 по 16 июля, говорится в сообщении на сайте компании. В этот период компания будет осуществлять плановые работы на водохранилище ЗаГЭС. В частности, планируется плановая промывка водохранилища гидроэлектростанции с целью поддержания его полезного объема, а также очистки и удаления накопившегося мусора. По информации компании, работы будут проводиться с учетом установленных законом экологических норм и мер безопасности. Компания ежегодно проводит очистку водохранилищ принадлежащих ей гидроэлектростанций, что способствует эффективной работе этих ГЭС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, мцхета, река кура, гэс
грузия, новости, экономика, мцхета, река кура, гэс
Уровень воды реки Мтквари во Мцхета вернут к естественному показателю на три дня
11:58 14.07.2026 (обновлено: 12:00 14.07.2026)
Планируется плановая промывка водохранилища гидроэлектростанции с целью поддержания его полезного объема, а также очистки и удаления накопившегося мусора
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Компания "Джорджия генерация", оперирующая гидроэлектростанциями на реке Мтквари (Кура), снизит уровень воды в русле реки в городе Мцхета и вернет его к естественному показателю с 14 по 16 июля, говорится в сообщении на сайте компании.
В этот период компания будет осуществлять плановые работы на водохранилище ЗаГЭС.
В частности, планируется плановая промывка водохранилища гидроэлектростанции с целью поддержания его полезного объема, а также очистки и удаления накопившегося мусора.
"Работы по очистке водохранилища будут продолжаться три дня, что в указанный период вызовет остановку ЗаГЭС, и, соответственно, уровень воды в русле реки Мтквари в Мцхета снизится и вернется к своему естественному уровню", – говорится в сообщении.
По информации компании, работы будут проводиться с учетом установленных законом экологических норм и мер безопасности.
Компания ежегодно проводит очистку водохранилищ принадлежащих ей гидроэлектростанций, что способствует эффективной работе этих ГЭС.