https://sputnik-georgia.ru/20260714/uroven-vody-reki-mtkvari-vo-mtskheta-vernut-k-estestvennomu-pokazatelyu-na-tri-dnya-299623967.html

Уровень воды реки Мтквари во Мцхета вернут к естественному показателю на три дня

Уровень воды реки Мтквари во Мцхета вернут к естественному показателю на три дня

Sputnik Грузия

Планируется плановая промывка водохранилища гидроэлектростанции с целью поддержания его полезного объема, а также очистки и удаления накопившегося мусора 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T11:58+0400

2026-07-14T11:58+0400

2026-07-14T12:00+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Компания "Джорджия генерация", оперирующая гидроэлектростанциями на реке Мтквари (Кура), снизит уровень воды в русле реки в городе Мцхета и вернет его к естественному показателю с 14 по 16 июля, говорится в сообщении на сайте компании. В этот период компания будет осуществлять плановые работы на водохранилище ЗаГЭС. В частности, планируется плановая промывка водохранилища гидроэлектростанции с целью поддержания его полезного объема, а также очистки и удаления накопившегося мусора. По информации компании, работы будут проводиться с учетом установленных законом экологических норм и мер безопасности. Компания ежегодно проводит очистку водохранилищ принадлежащих ей гидроэлектростанций, что способствует эффективной работе этих ГЭС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

мцхета

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грузия, новости, экономика, мцхета, река кура, гэс