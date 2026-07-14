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В "Грузинской мечте" заявили, что Саакашвили живет иллюзиями 2003 года

В "Грузинской мечте" заявили, что Саакашвили живет иллюзиями 2003 года

Sputnik Грузия

В правящей партии Грузии уверены: экс-президент так и не смог принять новую политическую реальность и его призывы к революции обречены на провал 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T17:40+0400

2026-07-14T17:40+0400

2026-07-14T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Осужденный третий президент Грузии Михаил Саакашвили так и смирился с тем, что на дворе не 2003 год и время революций прошло, заявил один из лидеров партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. На заседании суда экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что "только революционная, реформационная и освободительная платформа, объединяющая все силы, приведет Грузию к настоящей свободе, прогрессу и развитию". "Саакашвили так и не смог смириться с тем, что в Грузии не 2003 год, а 2026. Он вопреки указаниям внешних сил десять раз потерпел поражение на выборах и пять раз во время попыток устроить революцию. Любые попытки установить в стране внешнее правление и вернуть в Грузию кровавый режим обречены на провал", — сказал Гордуладзе. По словам депутата, государство не допустит беспорядков в стране. "Пока власть защищает суверенитет страны и правоохранители действуют скоординированно, ни одной внешней силе не под силу устроить какую-либо революцию, тем более, руками Саакашвили и "Нацдвижения"", – сказал Гордуладзе, отметив, что как Саакашвили, так и его партия давно дискредитировали себя, став синонимом поражения и предательства.Михаил Саакашвили и его "паства" только и мечтают о революциях, разрушении и кровопролитии, поэтому и "находятся там, где находятся", заявил другой представитель правящей партии Рати Ионатамишвили."Эти люди не могут устроить ни революции, ни беспорядки. Несмотря на то, что они получают эти задания ежемесячно и мечтают об их выполнении любой ценой, мы видим, что они плохо заканчивают. Эта разрушенная и конченная агентура, не имеющая никакого отношения к политической партии, — пережиток прошлого, запертый в тюрьме", – сказал Ионатамишвили. Стоит отметить, что хотя как гражданин Украины Саакашвили и не может участвовать в партийной деятельности, часть лидеров "Единого национального движения" продолжает считать его лидером и прислушивается к его мнению. В остальной оппозиции призывы Саакашвили не находят поддержки: там заявляют, что партии должны действовать более сдержанно и акции принесут результат только если станут многочисленными. На данный момент большинство оппозиционных политиков в Грузии находится под следствием за участие в акциях протеста с нарушением закона и совершение преступных действий в период 2024–2025 годов.Кроме того, в 2025 году правящая партия "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий – "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело", и потребовала их упразднения на основании нарушения положений Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии. Позже к списку оппозиционных партий добавили партию "Федералисты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия