https://sputnik-georgia.ru/20260714/vlasti-otreagiruyut-na-antipravitelstvennye-shagi-politikov--gensek-gruzinskoy-mechty--299628634.html

Власти отреагируют на антиправительственные шаги политиков – генсек "Грузинской мечты"

Власти отреагируют на антиправительственные шаги политиков – генсек "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Для соблюдения национальных интересов грузинские власти приняли ряд законов, в том числе полностью ограничивающие иностранное финансирование политических... 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T14:23+0400

2026-07-14T14:23+0400

2026-07-14T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Часть политических сил и неправительственных организаций в Грузии служит иностранным силам, поэтому государство даст в связи с этим жесткий ответ всем, кто выступит против него, заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию и НПО в работе в интересах иностранных сил. Части лидеров оппозиционных партий на данный момент предъявлены обвинения по статье "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности", и их дела рассматривает суд. Для борьбы с иностранным влиянием в стране и соблюдения национальных интересов грузинские власти приняли ряд законов, в том числе полностью ограничивающие иностранное финансирование политических партий в Грузии (включая консультации и тренинги). Также на законодательном уровне взято под контроль финансирование неправительственных организаций иностранными организациями. Одобрение государства требуется для получения практически всех грантов, а НПО обязаны отчитываться, как тратят иностранные деньги. Между тем принятые законы об иностранном финансировании стали главным поводом разногласий между Грузией и Западом. При этом последний требует от Грузии отменить все принятые за последнее время поправки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе