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Власти отреагируют на антиправительственные шаги политиков – генсек "Грузинской мечты"
Власти отреагируют на антиправительственные шаги политиков – генсек "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Для соблюдения национальных интересов грузинские власти приняли ряд законов, в том числе полностью ограничивающие иностранное финансирование политических... 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T14:23+0400
2026-07-14T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Часть политических сил и неправительственных организаций в Грузии служит иностранным силам, поэтому государство даст в связи с этим жесткий ответ всем, кто выступит против него, заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию и НПО в работе в интересах иностранных сил. Части лидеров оппозиционных партий на данный момент предъявлены обвинения по статье "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности", и их дела рассматривает суд. Для борьбы с иностранным влиянием в стране и соблюдения национальных интересов грузинские власти приняли ряд законов, в том числе полностью ограничивающие иностранное финансирование политических партий в Грузии (включая консультации и тренинги). Также на законодательном уровне взято под контроль финансирование неправительственных организаций иностранными организациями. Одобрение государства требуется для получения практически всех грантов, а НПО обязаны отчитываться, как тратят иностранные деньги. Между тем принятые законы об иностранном финансировании стали главным поводом разногласий между Грузией и Западом. При этом последний требует от Грузии отменить все принятые за последнее время поправки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
Власти отреагируют на антиправительственные шаги политиков – генсек "Грузинской мечты"
Для соблюдения национальных интересов грузинские власти приняли ряд законов, в том числе полностью ограничивающие иностранное финансирование политических партий в Грузии
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Часть политических сил и неправительственных организаций в Грузии служит иностранным силам, поэтому государство даст в связи с этим жесткий ответ всем, кто выступит против него, заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию и НПО в работе в интересах иностранных сил. Части лидеров оппозиционных партий на данный момент предъявлены обвинения по статье "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности", и их дела рассматривает суд.
"К сожалению, некоторые политические партии или представители неправительственных организаций служат внешним силам. Это тяжело для страны. На шаги конкретных людей против страны соответствующие ведомства обязательно отреагируют", – сказал Каладзе.
Для борьбы с иностранным влиянием в стране и соблюдения национальных интересов грузинские власти приняли ряд законов, в том числе полностью ограничивающие иностранное финансирование политических партий в Грузии (включая консультации и тренинги).
Также на законодательном уровне взято под контроль финансирование неправительственных организаций иностранными организациями. Одобрение государства требуется для получения практически всех грантов, а НПО обязаны отчитываться, как тратят иностранные деньги.
Между тем принятые законы об иностранном финансировании стали главным поводом разногласий между Грузией и Западом. При этом последний требует от Грузии отменить все принятые за последнее время поправки.