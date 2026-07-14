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Жгенти: Любое устойчивое сотрудничество начинается с доверия
Жгенти: Любое устойчивое сотрудничество начинается с доверия
Sputnik Грузия
Общественные, образовательные и культурные инициативы на международной платформе помогут найти новые точки соприкосновения и преодолеть спад в отношениях между... 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T18:41+0400
2026-07-14T18:41+0400
2026-07-14T18:41+0400
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Об этом заявил общественный деятель Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Пресс-конференция была посвящена открытию нового сезона Международной премии "Евразия"."Любое устойчивое сотрудничество начинается с доверия. Его невозможно построить только на политических заявлениях или экономических соглашениях. Доверие появляется, когда люди начинают вместе работать, находят общий язык, находят общее понимание и развивают те отношения, которые складывались в течение десятилетий, веками между Грузией и Россией", - заявил Жгенти.По его словам, несмотря на текущие сложности в межгосударственных отношениях, Грузия и Россия сохраняют взаимный интерес к партнерству."Сегодня, несмотря на сложные отношения между Россией и Грузией, мы все равно находим те точки соприкосновения, с которыми мы можем сотрудничать. Это туризм, это экономические отношения, это культурные отношения. Я очень рад, что за последние годы Россия выделяет квоту для студентов, которые приезжают из Грузии и бесплатно обучаются в России", - сказал Жгенти.По его словам, Международная премия "Евразия" может находить людей, которые готовы работать именно в этом направлении."Для них это возможность рассказать о себе. И те инициативы, которые у них есть, могут воспользоваться на этой платформе и увеличивать те отношения, которые, к сожалению, за последние годы между молодежью были утрачены", - сказал он.Международная Премия "Евразия" — первая в истории награда за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.Проект объединяет авторов востребованных общественных, образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Премию реализует АНО "Евразия" совместно с Россотрудничеством.Премия состоит из 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", "Яркий старт", "Искусство учить", "По зову сердца". Также, специальная номинация от генерального партнера — Россотрудничества — для проектов особой значимости.Призовой фонд премии суммарно составляет 17 миллионов рублей, где 1 миллион — это главный приз за первое место в каждой номинации.Подать заявки на участие можно до 30 августа на официальном сайте премии premiyaevrazia.su.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, россия, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, россия, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Жгенти: Любое устойчивое сотрудничество начинается с доверия
Общественные, образовательные и культурные инициативы на международной платформе помогут найти новые точки соприкосновения и преодолеть спад в отношениях между молодежью Грузии и России
Об этом заявил общественный деятель Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Пресс-конференция была посвящена открытию нового сезона Международной премии "Евразия".
"Любое устойчивое сотрудничество начинается с доверия. Его невозможно построить только на политических заявлениях или экономических соглашениях. Доверие появляется, когда люди начинают вместе работать, находят общий язык, находят общее понимание и развивают те отношения, которые складывались в течение десятилетий, веками между Грузией и Россией", - заявил Жгенти.
По его словам, несмотря на текущие сложности в межгосударственных отношениях, Грузия и Россия сохраняют взаимный интерес к партнерству.
"Сегодня, несмотря на сложные отношения между Россией и Грузией, мы все равно находим те точки соприкосновения, с которыми мы можем сотрудничать. Это туризм, это экономические отношения, это культурные отношения. Я очень рад, что за последние годы Россия выделяет квоту для студентов, которые приезжают из Грузии и бесплатно обучаются в России", - сказал Жгенти.
По его словам, Международная премия "Евразия" может находить людей, которые готовы работать именно в этом направлении.
"Для них это возможность рассказать о себе. И те инициативы, которые у них есть, могут воспользоваться на этой платформе и увеличивать те отношения, которые, к сожалению, за последние годы между молодежью были утрачены", - сказал он.
Международная Премия "Евразия" — первая в истории награда за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.
Проект объединяет авторов востребованных общественных, образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Премию реализует АНО "Евразия" совместно с Россотрудничеством.
Премия состоит из 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", "Яркий старт", "Искусство учить", "По зову сердца". Также, специальная номинация от генерального партнера — Россотрудничества — для проектов особой значимости.
Призовой фонд премии суммарно составляет 17 миллионов рублей, где 1 миллион — это главный приз за первое место в каждой номинации.
Подать заявки на участие можно до 30 августа на официальном сайте премии premiyaevrazia.su.