https://sputnik-georgia.ru/20260714/znamenitye-kuvshiny-v-tbilisskom-parke-rike-demontiruyut-299627325.html

Знаменитые "кувшины" в тбилисском парке Рике демонтируют

Знаменитые "кувшины" в тбилисском парке Рике демонтируют

Sputnik Грузия

В соответствии с распоряжением правительства Грузии от 6 мая 2025 года здесь планируют построить гостиницу 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T15:35+0400

2026-07-14T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси выдала официальное разрешение на демонтаж одного из самых футуристических зданий столицы – т.н. "кувшинов" в парке Рике, говорится в распространенной пресс-службой информации. Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых когда-то должны были разместиться музыкальный театр и выставочный зал. Из-за круглой формы тбилисцы прозвали это строение "трубами" или "кувшинами". Необычное сооружение строилось под патронажем экс-президента Михаила Саакашвили. Проект в свое время обошелся в 75 млн лари. В мэрии заявили, что разрешение на демонтаж объектов, расположенных на земельном участке, принадлежащем компании "Rike Dom", было выдано в установленном порядке 16 апреля 2026 года. Демонтажные работы должны быть проведены в период с 25 июня по 25 декабря 2026 года. Общая площадь объекта, подлежащего демонтажу, составляет 8 620 квадратных метров, строительный объем – 4 090 кубических метров, а конструктивная высота здания – 29,5 метра. Как пояснили в мэрии, на протяжении многих лет эта территория представляла собой заброшенный строительный объект, а с 2022 года он находится в частной собственности. В соответствии с распоряжением правительства Грузии от 6 мая 2025 года, здесь планируют построить гостиницу."Кувшины" после шести безуспешных попыток продажи на аукционе были проданы в 2022 году за 10,02 млн лари. Покупателем стала компания Global Victory Trust, связанная с бизнесменом Давидом Хидашели. В мае 2025 года бизнесмен продал объект. Новым владельцем стала компания ООО "Rike Dom". Уже в июне того же года у компании сменился владелец – доли "Rike Dom" приобрела компания ООО "Макро Проперти". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, тбилиси, михаил саакашвили, парк рике